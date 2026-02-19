ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اعلام این خبر اظهار کرد: برای تأمین میوه تنظیم بازار شب عید سال جاری استان کرمانشاه، ۱۲۰ تن پرتقال تامسون از مبدأ استان مازندران و ۶۰ تن سیب درختی از شهرستان اشنویه استان آذربایجان غربی خریداری و تدارک دیده شده است.

وی افزود: هم‌اکنون حمل پرتقال تامسون به استان کرمانشاه انجام شده و فرآیند ذخیره‌سازی آن در سردخانه‌ها در حال انجام است و طی چند روز آینده نیز سیب درختی سهمیه استان از اشنویه به کرمانشاه حمل و در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به کیفیت میوه‌های خریداری‌شده تصریح کرد: میوه‌های تأمین‌شده از کیفیت بالا و مطلوبی برخوردار هستند تا در زمان توزیع، همانند سال‌های گذشته رضایت شهروندان را به همراه داشته باشند.

صفایی با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم و رفاه شهروندان در اولویت قرار دارد، گفت: برنامه‌ریزی شده است میوه تنظیم بازار شب عید با حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت روز بازار عرضه شود و توزیع آن از اواخر اسفندماه در روستابازارها و غرفه‌های پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: این میزان میوه پاسخگوی نیاز استان در شب عید و ایام نوروز است و در صورت افزایش تقاضا، ذخایر کافی وجود دارد و میوه مورد نیاز از محل ذخایر ملی به استان منتقل خواهد شد.