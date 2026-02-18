  استانها
  2. کردستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

آغاز توزیع خرمای تنظیم بازار در کردستان

آغاز توزیع خرمای تنظیم بازار در کردستان

سنندج –مدیر تعاون روستایی کردستان از آغاز طرح توزیع خرمای تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: ۱۵ تن خرمای مضافتی با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۸۵ هزار تومان در مراکز عرضه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سعیدی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، طرح توزیع گسترده خرمای تنظیم بازار از روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت هم‌زمان در سراسر استان کردستان آغاز شد.

وی افزود: این اقدام در راستای مصوبات کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید استان و با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز شهروندان در ایام ماه مبارک رمضان اجرایی شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان، در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۱۵ تن خرما توسط اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خریداری شده و به فروشگاه‌ها، روستابازارها و مراکز عرضه شبکه تعاون روستایی ارسال شده است.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر این محصول افزود: ذخایر خرما برای پاسخگویی به نیاز بازار کافی است و در صورت افزایش تقاضا، تأمین فوری این کالا در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی کردستان ادامه داد: توزیع خرمای مضافتی باکیفیت از امروز در ۴۸ فروشگاه مصرف، ۱۳ روستابازار و فروشگاه‌های منتخب استان آغاز شده و این محصول با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

سعیدی هدف از اجرای این طرح را تأمین خرمای باکیفیت با قیمت مناسب برای خانوارها عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف خرما در ماه مبارک رمضان، اجرای این طرح نقش مهمی در ثبات بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و ایجاد آرامش در روند خرید شهروندان خواهد داشت.

کد خبر 6753400

    • حسین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      ترو خدا به شهرما هم بیاورید خیلی گرون نمیتونیم بخریم ارومیه ممنونم

