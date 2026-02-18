آغاز توزیع خرمای تنظیم بازار در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سعیدی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، طرح توزیع گسترده خرمای تنظیم بازار از روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت هم‌زمان در سراسر استان کردستان آغاز شد.

وی افزود: این اقدام در راستای مصوبات کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید استان و با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز شهروندان در ایام ماه مبارک رمضان اجرایی شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان، در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۱۵ تن خرما توسط اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خریداری شده و به فروشگاه‌ها، روستابازارها و مراکز عرضه شبکه تعاون روستایی ارسال شده است.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر این محصول افزود: ذخایر خرما برای پاسخگویی به نیاز بازار کافی است و در صورت افزایش تقاضا، تأمین فوری این کالا در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی کردستان ادامه داد: توزیع خرمای مضافتی باکیفیت از امروز در ۴۸ فروشگاه مصرف، ۱۳ روستابازار و فروشگاه‌های منتخب استان آغاز شده و این محصول با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

سعیدی هدف از اجرای این طرح را تأمین خرمای باکیفیت با قیمت مناسب برای خانوارها عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف خرما در ماه مبارک رمضان، اجرای این طرح نقش مهمی در ثبات بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و ایجاد آرامش در روند خرید شهروندان خواهد داشت.