ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تأمین و ذخیره‌سازی سهمیه میوه تنظیم بازار شب عید استان خبر داد و اظهار کرد: سهمیه تعیین‌شده استان شامل ۱۲۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران و ۶۰ تن سیب درختی از شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی است که به استان کرمانشاه منتقل و در سردخانه ویژه ذخیره‌سازی میوه شب عید استان نگهداری شده است.

وی افزود: پرتقال تامسون سهمیه استان از روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه به استان حمل و در سردخانه ذخیره شد و سیب درختی نیز در روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه، علی‌رغم شرایط جنگی حاکم بر کشور، از اشنویه به استان منتقل و ذخیره‌سازی گردید که این اقدام نشان‌دهنده تعهد مجموعه تعاون روستایی به خدمت‌رسانی مستمر و تأمین اقلام مورد نیاز مردم در هر شرایطی است.

مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به کیفیت مناسب میوه‌های تأمین‌شده عنوان کرد: میوه تنظیم بازار شب عید استان از کیفیت بالایی برخوردار است و با هماهنگی کمیته راهبری میوه تنظیم بازار استان، توزیع آن از اواخر اسفندماه در روستابازارها و غرفه‌های پیش‌بینی‌شده در سراسر استان آغاز خواهد شد.

صفایی با بیان اینکه این میوه‌ها حدود ۲۰ درصد زیر قیمت روز بازار عرضه می‌شود، افزود: هدف اصلی از تأمین و توزیع میوه در روزهای پایانی سال، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به میوه با کیفیت و قیمت مناسب در ایام شب عید است.