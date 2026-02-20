۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

قرائت روزانه آیات نهضت «زندگی با آیه ها» در فضاهای عمومی دماوند

دماوند- قرائت آیات منتخب نهضت ملی «زندگی با آیه ها» در شبستان امام حسن مجتبی(ع) را در این ویدئو مشاهده می کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، قرائت روزانه آیات زندگی‌ با آیه‌ها در نـقـاط مـخـتـلـف استان تهران را در این ویدئو مشاهده می کنید، آیه « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» با معنی «پروردگارا! بر ما صبر و شکیبایی فرو ریز، و گام هایمان را استوار ساز، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان» ، در این ویدئو در شبستان امام حسن مجتبی دماوند نشان داده می شود.

