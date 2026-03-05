به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و مدیران عرصه های مختلف در پی اعلام شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، با انتشار مطالب مختلف در فضای مجازی و رسانه‌ها واکنش نشان دادند.

محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری

محمد مهدی دادمان با انتشار تصویر جشن فرشته‌های سال گذشته در بیت رهبری نوشت: شاید الان هم جشن فرشته‌های دختربچه‌های مینابه.

مجید مجیدی، کارگردان سینما

تاریخ برای آیندگان شهادت خواهد داد که چطور رهبر بزرگش در کنار فرمانده‌های ارشد در کنار مردم بی‌دفاع، کودکان معصوم دخترانه دبستان میناب، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی، بدون هیچ سر پناهی مورد هجوم وحشیانه قرار می‌گیرند و همانند هم به شهادت می‌رسند.

سیدرضا میرکریمی، کارگردان سینما

نه فرار کردی، نه پنهان شدی، نه ترسیدی و نه هیچکدام از تهمت‌هایی که نادانان برایت ساخته بودند؛ تا آخرین لحظه از استقلال و سربلندی ایران گفتی و همراه با خانواده‌ات، اولین قربانیان، هجوم اهریمنان برای بلعیدن ایران عزیز شدی و با سوگت، جانی دوباره دادی به غرور ملی، در دفاع از کیان وطن.

امیر عباس ربیعی، کارگردان سینما

و جنگ احد را به یاد بیاور آن هنگام که مصعب را بر زمین افکندند و این قمئه به دروغ فریاد زد: «محمد کشته شد» برخی از لشگریان اسلام، لرزه بر جانشان افتاد که اگر رسول الله شهید شده ما دیگر چرا شمشیر بزنیم؟ در این هنگام صدای محکم علی ابن ابیطالب میدان را پر کرد: «ما برای خدای محمد شمشیر می زنیم و خدای او اینجاست» و آن سوی میدان رسول خدا بود که با دندان شکسته بر شجاعت برادرش لبخند می زند و نابودی کافران را در برق شمشیر او می دید.

میدان از آن کسانی است که برای خدای محمد شمشیر می زنند ...

پرواز همای، خواننده

این روزها از مرگ نترسید؛ از این بترسید که نامتان در صفحه وطن‌فروشان تاریخ نوشته شود!

بهروز افخمی، کارگردان سینما

کسانی مثل رهبر انقلاب، مرگ ازشان اجازه می‌گیرد. ایشان حقش نبود که در رختخواب از دنیا بروند.

ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان سینما

ما داغ تمامی تاریخ را یکجا دیده ایم... و امروز ؛ داغ شهادت مظلومانه دخترکان معصوم دبستان میناب و امیران و سردارانمان... و از همه جان سوزتر، داغ شهادت منادی دلسوز عزت و آقایی مردمان نجیب این میهن خدایی، آقایمان حضرت آیت الله امام خامنه ای (ره). ما آن شقایق‌ایم، که با داغ زاده ایم!

لیلی عاج، کارگردان سینما و تئاتر

روزگار عروج امامِ شهیدان کم سن بودم و درک عمیقی از کلام و نگاه ایشان نداشتم و غمِ فراق را کودکانه همچون پرواز عزیز و خویشاوندی نزدیک فهم می‌کردم، امروز اما مبهوت و عزادار امامِ شهیدی هستم که زیرکانه در بین خطوط کلامش حجت را تمام کرده بود و من باز در هیاهوی روزمرگی درست فهمش نکردم. وقتی کلام سیدالشهداء را تکرار کرد و گفت «چگونه یکی مثل من، با یکی مثل یزید بیعت کند».

محمدعلی باشه‌آهنگر، کارگردان سینما

بمباران به اوجش رسیده است. بیش از ۱۳۰ شهر کشورم زیر سنگین‌ترین حملات ایستاده و دردانه‌های عزیزی از دست داده است. از فرمانده کل قوا که در تاریخ نمونه‌اش کم نظیر بود و جانش را برای اعتلای کشور و دین تقدیم کرد، تا نوگلان دبستانی در میناب عزیز و دختران قهرمان در لامرد و مرزبانان شجاع و مردم بیگناه در بیمارستان‌ها و مساجد و خانه‌ها.

احمد نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون

تاریخ، رهبری با چنین خصوصیات برجسته‌ای را به خود ندیده است. آیت‌الله خامنه‌ای فقط رهبری سیاسی نبود، بلکه رهبر دینی جامعه ایران بود و فقدان ایشان، ضایعه بزرگی برای مردم و مملکت ماست.

محمدرضا شفاه، تهیه‌کننده سینما

شأن تو نبود که با چیزی جز شهادت از دنیا بروی.

سیدمحمود رضوی، تهیه‌کننده سینما

ایرانی‌ترین مرد تاریخ ایران برای عزت ایران سال‌ها ایستاد و به دست شقی‌ترین افراد به اجداد مطهرش پیوست.

ننگ‌مان باد، اگر در میان این مصاف ملت حسین (ع) با تمامی حرامی‌یان یزید ِزمان، سر به دیوار کوفته، زانوی غم در بغل بگیریم.

کوروش زارعی، بازیگر تئاتر و سینما

خوشا به حالت آقای عزیزم که به آرزویت رسیدی و مانند جدت با زبان روزه و در حال عبادت و خدمت به فیض عظیم شهادت نائل و رستگار شدی.

بابک خواجه‌پاشا، کارگردان سینما

در تاریخ خواهند نوشت خط‌شکنان این نبرد دختران این سرزمین بودند. سرزمینی که سردارش پیش از سربازش جان فدا می‌کند. رهبری که تا آخر کنار حق و پرچمش ایستاد تا درس سرفرازی و میهن دوستی را یادمان دهد. اجنبی آنگاه که اسلحه می‌کشد، دشمن است و ما با هر باوری سرباز ایرانیم.

حسن روح الامین، گرافیست

دیدار تو با فاطمه در عرش اعلی دیدنی است.

منوچهر محمدی، تهیه‌کننده سینما

سیدعلی سال‌ها بود که شهادت را طلب می‌کرد. او به آرزویش رسید. اکنون هر ایرانی باید کاری زینبی کند. مقاومت و ایستادگی وظیفه امروز ماست. تاریخ خواهد نوشت ملتی به نام «ایران» در مقابل همهٔ جهان شرارت و پلیدی ایستاد و سر خم نکرد. زندگی با ذلت و تسلیم ارزشی ندارد. در تاریخ فردا روزی خواهند نوشت، ایرانیان تا آخرین نفس و تا آخرین قطرهٔ خون پای اعتقاد و کشورشان ایستادند.

مسعود ده‌نمکی، کارگردان سینما

تا ظهر عاشورا و صبح انتقام، طلوعی به اندازه یک همدلی و دلدادگی به سید الشهدای انقلاب خامنه‌ای و لشکرش باقی مانده است وگرنه پس از طلوع خورشید مهدویت روسیاهی ابدی برای یزیدیان و تماشاچیان و ساکنین معرکه خواهد ماند.

آرمان درویش، بازیگر تلویزیون و سینما

برای آن شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

برای او که شکوه قدرت «نه» گفتن به حرامیان زشت کردار را فراروی جهانیان گسترد.

در پیشگاه او که خود ایران بود سر تعظیم فرود می آورم.

مژده لواسانی، مجری

ما اما از تمام این داغ ها حماسه خواهیم ساخت! که مادر ما ایران در طول تاریخ، زخم ها خورد و ایستاد، داغ ها دید و ایستاد.. ایستاد و ما در پناهش، ایستاده‌ایم!

مجتبی راعی، نویسنده و کارگردان سینما

نحوه شهادت مقام معظم رهبری، عالی‌ترین تفسیر از شخصیت ایشان است. اگر تاریخ به اراده فرعونیان رقم می‌خورد، امروز اثری از حق وجود نداشت؛ چرا که خداوند جهان را این‌چنین نیافریده است. تا قادر متعال هست، حق هست و امید هست.

حامد جلیلی، خواننده موسیقی انقلاب

من که می دانم شما چه معامله ای با معبود کردید ولی سیدنا قسم به خون پاکتان انتقام خون شما را از یزیدیان زمان خواهیم گرفت به فضل الهی.

حامد عسکری، شاعر و مجری تلویزیون

من اهل کلمه بودم و نوشتن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم در وسط چهل و چهار سالگی این خبر را به سمع و نظر شما برسانم: قبل آن نام بیاورید شهید.

احمدرضا درویش، کارگردان سینما

آتش که زبانه کشید چو هَروَله‌ی کوفیان

آغوش شد بر بید

سینه شد بر باد

خون شد در رگِ رود

ترانه‌ی آیات سرود

ققنوس شد در آتشِ اهریمنان

دانش اقباشاوی، کارگردان سینما

شهادت حضرت آقا به جهانیان ثابت کرد که شیعیان شعار نمی‌دهند و وقتی حرفی می‌زنند به آن عمل می‌کنند. ما با تقدیم بالاترین رهبر دینی و ملی‌مان ثابت کردیم که شعارهای ضد استکباری این منطقه تهی نیست. از این بابت علاوه بر تسلیت باید بگویم که شهادت ایشان در تاریخ جای مباهات دارد.

علی اکبر قلیچ، خواننده

باختند مردمانی که تو را نشناختند . آه ... از دنیای بعد از تو . ایرانی‌ترین ایرانی خدا نگهدارت. انا لله و انا الیه راجعون.

احسان یاسین، خواننده

او کسی‌ست که در برابر دشمن ایران، هرگز صدایش نلرزید؛ یقین دارم که دیری نیست، روزی که مخالفینت، دلتنگت خواهند شد.

مهدی جعفری جوزانی، تهیه‌کننده سینمای کودک و نوجوان

سال‌ها از استقلال، عزت و ایستادگی این سرزمین گفتی؛ از ایرانی که باید سربلند بایستد و سرنوشت خود را با اراده فرزندانش رقم بزند. اکنون که خبر رفتنت دل‌ها را سنگین کرده، آنچه بیش از هر چیز در ذهن می‌ماند، همان باور عمیقی است که به عزت این خاک داشتی.

میلاد میرزایی، بازیگر تلویزیون

ما عاشق ایران هستیم و همیشه و هر زمان نیاز باشد برای ایران خون می دهیم. برای حفظ وجب به وجب این خاک شهید داده ایم، پس الان باید هوای ایران را داشته باشیم.

سید محمد میرزمانی، آهنگساز

من به شدت این حرکت و تجاوز آمریکا جنایت‌کار و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان ایران را محکوم می‌کنم.

ضمن عرض تسلیت به ملت شهیدپرور ایران در پی به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان نظامی، یقین دارم نیروهای مسلح کشور، مشت محکمی به دهان رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهند زد.

سعید نجفیان، کارگردان تئاتر

شهادت هنر مردان خداست. درود برملتی که رهبرش با اقتدا بر سالار شهیدان با یزیدیان بیعت نکرد و در صحنه جهاد و سنگر مبارزه به شهادت رسید.

و چه زیبا فرجامی، که جز شهادت زیبنده او نبود.

میکائیل دیانی، کارگردان و مستندساز

این شب‌ها شب‌های لیله‌القدر انقلاب است باید بیدار باشیم و در میدان.

الهام چرخنده، بازیگر و مجری

رهبر شهید سید علی خامنه‌ای یک مکتب است، درست مثل امام حسین (ع). عزت نفس، شجاعت، بلاغت، فصاحت، زیبایی همراه با نجابت، قدرت، حکمت و آزادگی، ایستادگی، همبستگی و در نهایت جاودانگی.

المیرا شریفی مقدم مجری

المیرا شریفی‌مقدم، مجری تلویزیون در واکنش به خوشحالی برخی افراد نوشت:

بیاید تهران وسط میدان جنگ باشید و بمباران و پرواز جنگنده ها و کشته شدن مردم و تخریب خانه‌ها رو ببینید، بعد شادی کنید. ‏مسیر ایران خواهی با جنگ بن بست است. ‏

تا ابد سمت ایران می‌مانم.

افشین هاشمی بازیگر

افشین هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به وطن‌فروشان طرفدار جنگ:

نه کتاب می‌خوانید، نه تاریخ می‌خوانید و نه حتی موزه می‌روید، فقط اینترنشنال می‌بینید و در آخر هم از خارجی می‌خواهید به کمکتان بیاید.

محمدجواد موحد، تهیه‌کننده سینما

پیکر دانش‌آموزان مینابی شعله می‌شود و دشمنان ایران را می‌سوزاند.

محمد کاظم تبار دبیر جشنواره تئاتر مقاومت

زمان، زمان عاشوراست و خون‌های پاک گواهی آن است.

امروز قائدمان، سرور و سالار ایران اسلامی، با سرخی خونش مسیر حق را نمایان کرده و سمت درست تاریخ را به ما نشان می‌دهد.

️قهرمان مطلق ایران زمین که تمام فکر و ذکرش خاک و مردمش بود؛ سلحشورانه جان خود را فدای میهن و مردمش کرد.

او در خاک خود ماند، برای خاکش مجاهدت کرد و در خاک خود به آرزوی دیرینه‌اش رسید.

️ او نیست اما یادش، سخنانش و منویاتش با ماست و همواره در این نبرد حق و باطل، کلامش بر ذهن و قلب‌مان حک شده است: «ان معی ربی»

رسول نجفیان بازیگر تئاتر و تلویزیون

رسول نجفیان، بازیگر پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی، در پی حمله مشترک آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران‌زمین، در یادداشت کوتاهی نوشت: وحدت، تنها راه ما برای مبارزه با نقشه کثیف تجزیه ایران عزیز است.

علیرضا نجف زاده کارگردان سینما

با همه اشکهایمان به هم تکیه داده ایم

آنان که در این روزهای تلخ، شادی می‌کنند یا زخم را عمیق‌تر می‌خواهند، کاش می‌فهمیدید وطن فقط یک کلمه نیست؛ مادر است.

کسی که بر داغ مادرش کف می‌زند، پیش از همه، انسانیت خودش را دفن کرده. تاریخ این سرزمین، نام‌ها را نگه می‌دارد؛ هم آن‌ها که مرهم شدند، هم آن‌ها که خنجر.

ایران دوباره قد می‌کشد.

چون مردمش بلدند از دل خاکستر، امید بسازند و ما، با همه اشک‌هایمان، هنوز به هم تکیه داریم.

شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر

در زندگی خود جنگ را با چهره سخت بارها تجربه و مشاهده کرده‌ام. جنگ با کسی مهربان نیست ولی فقط دشمنان بدکیش چون «حرمله» به جان کودکان معصوم تیر رها می‌کنند.

دیدن عکس‌های رنج‌آور و غرق در خون دخترکان دانش‌آموز میناب سخت‌ترین درد زندگی من است. بچه‌هایی که با شیطنت و شوق در مدرسه بودند که آتش خشم بر آن‌ها بارید.

هی داخ!....

این ستاره‌های خاموش جنوب، جان‌های پاک به ناحق ریخته، فرشتگان پرپر شده، معصومیت‌های به خاک افتاده ، دختران معصوم میناب، به کدام گناه غرق خون شدند؟!...

شرم بر شما که چنان داغی بر دل ما گذاشتید.

باور دارم عطر کودکی گیسوان این دخترکان شهید در این سرزمین داغ‌دیده، آتش داد بر خرمن بیداد خواهد شد.

مهدی سجاده‌چی، فیلمنامه‌نویس

نقشه جهان را باز کنید؛ ایران قلب جهان است و نیاکان ما هزاران سال از این گوهر دردانه، این میراث بی‌همتا محافظت و دست طمع بیگانه را از آن کوتاه کرده‌اند. اینک و در این هجوم نفرت دشمنان، ببینیم آیندگان چگونه ما را قضاوت خواهند کرد.

مهدی شامحمدی، کارگردان سینما

با آنهایی که تحت‌تاثیر رسانه‌های غربی منتظر حمله دشمن هستند و می‌خواهند بعد از تکه‌تکه شدن کشورشان و کشته شدن هم‌وطنان‌شان روزگار خوشی -به فرض مثال- با تورم کم داشته باشند، کاری ندارم. آنها وطن‌فروش‌هایی هستند که باید این بار به موقع جواب‌شان را بدهیم. من روی صحبتم با معترضانی است که به شرایط اقتصادی اعتراض دارند.

سیدمحمدرضا خردمندان، کارگردان سینما

سربازان وطنم؛ این را برای شما می‌نویسم‌. شمایی که در خط مقدم نبرد با نجس‌ترین‌های تاریخید؛ من به فدای پلک‌های خسته‌تان. به خدا قسم که شما برترین سربازان تمام تاریخ ایران‌زمینید. ای کورش‌های زمانه، ای دلواری‌ها، ای همت‌ها و باکری‌های گمنام زمانه‌ ما؛ ما در خانه‌های گرم نشسته‌ایم و شما را می‌بینیم که چگونه چونان صاعقه بر فرق دخترکشان تاریخ، کودک‌خواران و حرامیان فرود می‌آیید.

سیروس همتی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما

«بابا» جان داد

میناب را دیده ام. چند روز را در این شهر به سر برده ام. بی اغراق مردمان میناب از «می ناب» از جنس «آب» اند.

با فرزندانی زلال و ناب

باید دختر داشته باشی تا بدانی دختر چقدر عزیز بابا است.

عبدالحمید قدیریان، نقاش

اگر ما بتوانیم نگاه ملی را با نگاه معرفتی تلفیق کنیم که امام شهیدمان، تلویحا و شفاف درباره این موضوع صحبت کردند، الان زمانش است که روی آن پرداخت انجام دهیم.

رضا مهدوی، نوازنده و آهنگساز

این بدبختان کوردل، ما ایرانیان شیعه و متکی بر فرهنگ عاشورایی را نمی‌شناسند. حتی دیگر ادیان ایرانی هم فرهنگ شهادت‌طلبی را در سر می‌پرورانند و با همین شهادت است که هر روز ایرانِ ما زنده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

علی غفاری، کارگردان

رهبرم، با تو عهد می‌بندیم که ما برای ایران، سربداران ابدی تاریخ خواهیم ماند.

کهبد تاراج، نویسنده و بازیگر تئاتر

این جنگ و این ما. ما می‌خواستیم این چنین شود! باور کنید جنگ؛ ما را به خودمان وصل می‌کند. تنها تئاتری که شهید تحویل می‌دهد، جنگ است. زنده زنده می‌میرید.

مهران رجبی، بازیگر تلویزیون و سینما

امروز با مصیبت بزرگ و غیرقابل جبران ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی شقی‌ترین دشمنان عالم روبه‌روییم؛ اما ایران اسلامی بارهاوبارها طی سال‌های پس از انقلاب نشان داده است که در برابر کوران مشکلات پابرجا مانده و باثبات و پایداری به مسیر خود ادامه داده است.

مهرداد ضیایی، بازیگر و کارگردان تئاتر

نشسته‌ام کُنج خلوت آپارتمان کوچکم و هر لحظه لرزه‌ای بر جان و تن، خانه و محله و شهر و استان می‌افتد. این لرزه‌ها با صدای مهیب زجه‌ای است از کشورم...وطنم‌..‌.ایرانم.... بند بند وجودم در همین شهرها، محله‌ها و خانه‌ها جاری است. ما یک ملت هستیم، هم زبان و هم وطن... و تن من فدای وطن... ایران.

پرویز پرستویی، بازیگر سینما

پرویز پرستویی در صفحه مجازی خود، شهادت کودکان و دانش‌آموزان میناب را به خانواده‌های داغدار و مردم ایران تسلیت گفت.

ایرج طهماسب، بازیگر و کارگردان

برای خوشبختی چقدر بمباران شدیم.

محسن چاوشی، خواننده

در روزهایی که سایه جنگ بر زندگی‌ها افتاده، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و کنار هم بودن نیاز داریم.

امروز خانواده‌هایی هستند که خانه، آرامش و حتی ابتدایی‌ترین نیازهایشان را از دست داده‌اند. کودکان، سالمندان و مادرانی که چشم انتظار دست یاری ما هستند.

بیایید این روزهای سخت، انسانیت را زنده نگه داریم.

محمدحسین مهدویان، کارگردان سینما

حاشا که خروش ما زِ پا بنشیند، یا آتش انتقام ما بنشیند؛

ایرانِ به قله رفته را می‌بینند، وقتی که غبار فتنه‌ها بنشیند؛

از عشق وطن سینه ما آکنده است، در جنگ همیشه دشمنش بازنده است؛

هرکس که به خاک میهنم چنگ انداخت، با دست خودش گور خودش را کنده است.