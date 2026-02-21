۲ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۶

سوال سوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در آذربایجان غربی

ارومیه- سوال سوم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود در آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان غربی ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال کنید.

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. از زیادی دشمن نهراسید

۲. تمام عزت نزد خداست

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح امروز در سوال روز چهارم منتشر می‌شود.

