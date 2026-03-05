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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

هشدار فرمانده مرزبانی به هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها

هشدار فرمانده مرزبانی به هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به آمادگی عملیاتی مرزبانان، از استمرار امنیت در مرزهای کشور با ایستادگی و سلحشوری مرزبانان با هم افزایی سایر نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت : مرزبانان ولایت مدار و حافظ آرمان های انقلاب اسلامی با آمادگی صددرصدی عملیاتی در سرتاسر مرزهای کشور استقرار دارند و به هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها با پاسخ‌ کوبنده خواهند داد.

وی با تاکید بر آمادگی عملیاتی مرزبان کشور و همکاری و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح در مرزها بیان داشت : اجازه نخواهیم داد دشمنان خدشه‌ای به آرامش و امنیت مرزها وارد کنند و تا آخرین قطره خون در حراست از مرزها دفاع می کنیم.

سردار جاویدان با بیان اینکه مرزبانان شجاع و غیور دوشادوش سایر نیروهای مسلح از مرزهای ایران اسلامی حفاظت و حراست می کنند و اجازه تعدی به دشمنان نخواهند داد، گفت: مرزهای کشور عزیزمان سند شرف، عزت و افتخار کشور است و بر همگان وظیفه است که از آن دفاع کنند.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا ضمن احترام بر حسن همجواری با کشورهای دوست و همسایه تاکید کرد: با هرگونه واکنش و تعرض به مرزها با شدید ترین وجهه برخورد می شود.

وی در ادامه ، مرزهای غرب کشور را امن دانست و یادآور شد: دشمن در پی ناکامی ها، به جنگ روانی متوسل شده است، که به لطف خداوند منان و همراهی مردم غیور ایران اسلامی، این فتنه آمریکایی و صهیونیستی خنثی خواهد شد و بار دیگر شاهد شکست دشمنان ایران اسلامی خواهیم بود.

کد مطلب 6766032
مهسا حيدری توچائی

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