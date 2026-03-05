هشدار فرمانده مرزبانی به هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت : مرزبانان ولایت مدار و حافظ آرمان های انقلاب اسلامی با آمادگی صددرصدی عملیاتی در سرتاسر مرزهای کشور استقرار دارند و به هرگونه تهدید علیه امنیت مرزها با پاسخ‌ کوبنده خواهند داد.

وی با تاکید بر آمادگی عملیاتی مرزبان کشور و همکاری و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح در مرزها بیان داشت : اجازه نخواهیم داد دشمنان خدشه‌ای به آرامش و امنیت مرزها وارد کنند و تا آخرین قطره خون در حراست از مرزها دفاع می کنیم.

سردار جاویدان با بیان اینکه مرزبانان شجاع و غیور دوشادوش سایر نیروهای مسلح از مرزهای ایران اسلامی حفاظت و حراست می کنند و اجازه تعدی به دشمنان نخواهند داد، گفت: مرزهای کشور عزیزمان سند شرف، عزت و افتخار کشور است و بر همگان وظیفه است که از آن دفاع کنند.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا ضمن احترام بر حسن همجواری با کشورهای دوست و همسایه تاکید کرد: با هرگونه واکنش و تعرض به مرزها با شدید ترین وجهه برخورد می شود.

وی در ادامه ، مرزهای غرب کشور را امن دانست و یادآور شد: دشمن در پی ناکامی ها، به جنگ روانی متوسل شده است، که به لطف خداوند منان و همراهی مردم غیور ایران اسلامی، این فتنه آمریکایی و صهیونیستی خنثی خواهد شد و بار دیگر شاهد شکست دشمنان ایران اسلامی خواهیم بود.