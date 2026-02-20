تساوی حساس استقلال و فولاد/ پیروزی قاطع نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال زنان امشب (یکم اسفند) از ساعت ۲۰ آغاز شد. در مهم‌ترین بازی هفته تیم استقلال تهران در یک دیدار حساس به مصاف فولاد هرمزگان رفت و در یک مسابقه سخت به تساوی بدون گل رضایت داد. این نتیجه رقابت‌های بالای جدول را همچنان جذاب و پرهیجان نگه داشت.

در بازی دیگر تیم نفت آبادان که در تعقیب استقلال برای کسب عنوان قهرمانی است به مصاف ایران‌زمین ملارد رفت و در یک نمایش قدرتمندانه با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.

با پایان هفته هجدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال زنان استقلال تهران با ۴۹ امتیاز صدرنشین باقی ماند. نفت آبادان با ۴۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت‌ وفولاد هرمزگان با ۴۲ امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج کامل دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*ایران زمین ملارد یک - پالایش نفت آبادان ۷

* استقلال تهران صفر - فولاد هرمزگان صفر

* صنعت مس رفسنجان یک - گلبرگ تاکستان یک

* مس کرمان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی یک

* پالایش نفت اصفهان ۴- ملی حفاری خوزستان یک

* سپاهان اصفهان ۲ - نفت امیدیه ۳