تصمیم غیرمنتظره مرضیه جعفری/ بهشت به تیم ملی برگشت!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان از شبنم بهشت به اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال زنان به مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا دعوت شد.

بازیکنان تمرینات خود را از فردا (یکشنبه ۳ اسفند) تا روز چهارشنبه ۶ اسفند زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند و سپس عازم استرالیا می شوند.

جام ملت های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ استرالیا از یکم تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵) در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است.

برنامه دیدارهای تیم ملی زنان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان کره‌جنوبی (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

پنج‌شنبه چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان استرالیا (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

یک‌شنبه هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴

* زنان ایران - زنان فیلیپین (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)