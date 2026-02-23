۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال؛

برگزاری دیدار سپاهان و استقلال خوزستان با حضور تماشاگران

با اعلام باشگاه سپاهان دیدار این تیم مقابل استقلال خوزستان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، هواداران عزیز می‌توانند با ورود به سامانه مذکور، بلیت مسابقه سپاهان و استقلال خوزستاپ را دریافت نمایند. بلیت‌های دریافت شده از سامانه، هنگام ورود به ورزشگاه اسکن شده و همراه داشتن تصویر بلیط و کارت ملی هنگام ورود به ورزشگاه الزامی است. هواداران عزیز لازم است تصویر بارکد بلیت را بر روی تلفن همراه، با خود به همراه داشته و از ارائه بارکد کاغذی خودداری نمایند. لازم به ذکر است، ورود به ورزشگاه تنها با ارائه بلیت معتبر امکان پذیر است و به هیچ عنوان افراد بدون بلیط اجازه ورود نخواهند داشت.

مسابقه فولاد مبارکه سپاهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر، دوشنبه ۴ اسفند ماه ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

