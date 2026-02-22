۷ بازیکنی که آسیا برای آنها تکرار شد/ چشم امید به درخشش کنار جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران برای دومینبار در تاریخ خود موفق به کسب سهمیه حضور در جام ملتهای آسیا شده است. این مسابقات از ۱ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱ فروردین ۱۴۰۵) به میزبانی استرالیا و در سه شهر سیدنی، گلدکوست و پرث برگزار میشود. تیم ملی ایران در گروه A رقابتها با تیمهای ملی استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین همگروه است و هر سه بازی خود را در شهر گلدکوست برگزار خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی زنان مرضیه جعفری اخیرا لیست ۲۵ نفره بازیکنان دعوت شده به اردو را اعلام کرد و بر اساس برنامهریزی ملیپوشان روز چهارشنبه ۶ اسفند عازم استرالیا خواهند شد.
بازیکنان دعوت شده و نکته غیرمنتظره
در لیست اعلام شده ترکیبی از بازیکنان تازهنفس و باتجربه حضور دارند. نکته قابل توجه این است که مرضیه جعفری در یک حرکت غیرمنتظره دوباره شبنم بهشت را به اردو دعوت کرد؛ بازیکنی که پیشتر شنیده میشد به دلیل مصدومیت از اردو خط خورده بود. تاکنون مشخص نیست این بازگشت به دلیل بهبود سریع مصدومیت او بوده یا دلیل دیگری داشته است.
سایر بازیکنان دعوت شده به اردو عبارتند از: فاطمه شبان، فاطمه مخدومی، محدثه ذلفی، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، روژین تمریان، افسانه چترنور، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، مونا حمودی، مریم دینی، شهناز جعفری زاده، رها یزدانی، مهناز رضا زاده، زهرا خواجوی، ثنا صادقی، زهرا احمدی زاده، زهرا قنبری، کوثر عنبری و مریم یکتایی.
بازیکنان با تجربه دوم
یکی از نکات برجسته این دوره از اردو حضور چند بازیکن با تجربه قبلی جام ملتها است که تجربه حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۲ را در کارنامه خود دارند. تجربه بازی در چنین سطحی میتواند برای تیم ملی یک مزیت بزرگ باشد چرا که شناخت از فشار مسابقات بینالمللی، تاکتیکهای حریفان و مدیریت استرس بازیکنان در زمین را به همراه دارد.
با بررسی لیست جدید و مقایسه آن با ترکیب دوره گذشته هفت بازیکن برای دومین بار شانس حضور در جام ملتها را به دست آوردهاند:
* مریم یکتایی
* فاطمه امینهبرازجانی
* ملیکا متولی
* زهرا سربالی
* ثنا صادقی
* افسانه چترنور
این گروه با تجربه به عنوان ستون تیم عمل خواهند کرد و میتوانند نسل جدید بازیکنان تازهکار را هدایت و راهنمایی کنند. حضور این بازیکنان باعث میشود تیم از نظر تعادل روانی، تجربه بازی و توانایی مدیریت لحظات حساس مسابقه قدرتمند باشد.
نگاه به آینده و اهداف تیم ملی
هدف تیم ملی زنان ایران در این دوره نه تنها ثبت بهترین نتیجه ممکن در جام ملتها است بلکه توسعه تجربه بازیکنان برای آینده فوتبال زنان کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به حضور بازیکنان با تجربه دوم، تیم میتواند رقابتهای گروهی را با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری آغاز کند.
تمرکز بر تجربه بازیکنان پیشین همچنین کمک میکند تا تیم برای بازیهای کلیدی مقابل استرالیا و کرهجنوبی آمادگی کامل داشته باشد و بتواند از اشتباهات گذشته در جام ملتهای ۲۰۲۲ درس بگیرد.
برنامه بازیهای تیم ملی ایران در جام ملتهای فوتبال زنان آسیا به شرح زیر است:
دوشنبه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴
* زنان ایران - زنان کرهجنوبی (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)
پنجشنبه چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۴
* زنان ایران - زنان استرالیا (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)
یکشنبه هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴
* زنان ایران - زنان فیلیپین (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)
