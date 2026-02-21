به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره روند برگزاری اردوهای انتخابی این تیم اظهار داشت: سومین اردوی انتخابی تیم ملی پس از جام جهانی برگزار شد. آخرین گروه دعوت‌شده مربوط به بازیکنان زیر ۱۹ سال بودند که در مجموع حدود ۷۲ نفر در سه مرحله مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفتند.

وی افزود: تمام این بازیکنان زیر ۲۰ سال هستند و عملکردشان ما را نسبت به آینده امیدوار کرده است. می‌توانیم حداقل ۲۵ نفر از این نفرات را برای سال‌های پیش‌رو حفظ و روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم. این روند پوست‌اندازی همچنان ادامه دارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان تصریح کرد: اواخر فروردین‌ماه دوباره از لیگ مناطق و لیگ دسته دوم دعوت به عمل خواهیم آورد و پس از آن نیز نوبت به بازیکنان جوان حاضر در لیگ برتر خواهد رسید. این فرآیند به ما فرصت داد تا تمامی بازیکنان شاغل در لیگ‌های فوتسال را به دقت رصد کنیم و یک نور امید تازه به فوتسال زنان بدهیم.

وی ادامه داد: واقعاً دوست داریم هیچ بازیکنی در ایران از مسیر رشد و پیشرفت جا نماند. به همین دلیل در لیگ برتر تمرکز بیشتری روی بازیکنان جوان داشتیم تا بتوانیم استعدادهای برتر را شناسایی کنیم.

مظفر خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم حدود ۴۰ بازیکن مستعد را انتخاب کنیم تا به هسته اصلی تیم ملی اضافه شوند. برای نسل‌سازی نیاز به گروهی بزرگ‌تر از ۱۵ نفر داریم و به همین دلیل نظارت جدی و مستمری روی این بازیکنان خواهیم داشت تا بهترین‌ها در مسیر تیم ملی باقی بمانند.