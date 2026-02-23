۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

مهاجم استقلال: رویای لژیونر شدن را در سر دارم/ هدفم فقط گل زدن نیست

مهاجم استقلال: رویای لژیونر شدن را در سر دارم/ هدفم فقط گل زدن نیست

مهاجم تیم فوتبال زنان استقلال با تاکید بر اینکه گل‌هایم مقابل فولاد خوزستان برایم ماندگار شد، گفت: با این حال هدفم فقط گل زدن نیست و می‌خواهم به موفقیت تیم کمک کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، نیلوفر عظیمی درباره صعود به لیگ برتر و کسب عنوان خانم گل اظهار داشت: من و هم‌تیمی‌هایم تمام تلاش‌مان را انجام دادیم و خدا را شکر به هدف تیمی‌مان یعنی صعود به لیگ برتر رسیدیم. از کسب عنوان خانم گل نیز بسیار خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم که زحماتم به ثمر نشست، اما این عنوان تنها متعلق به من نیست، بلکه به کل تیم تعلق دارد. بدون پاس‌های خوب هم‌تیمی‌ها و حمایت کادر فنی، این موفقیت رقم نمی‌خورد.

وی درباره تقدیم این عنوان گفت: این موفقیت را اول از همه به پدر و مادرم و تمام کسانی که در این مسیر برایم زحمت کشیدند تقدیم می‌کنم و تمام تلاشم را می‌کنم که در ادامه نیز عناوینی را کسب کنم که در جهت موفقیت تیم باشد.

مهاجم استقلال درباره سخت‌ترین لحظه فصل عنوان کرد: سخت‌ترین لحظه برای من بازی آخر مقابل وارش بود که با وجود تمام تلاشی که کردیم، نتوانستیم عنوانی را که لایقش بودیم به دست بیاوریم.

عظیمی مهم‌ترین عامل موفقیت خود در کسب عنوان خانم گل را تلاش و استمرار فردی در کنار کمک کادر فنی و هم‌تیمی‌ها دانست و در پاسخ به این پرسش که کدام گل برایش به‌یادماندنی‌تر است، گفت: در بازی مقابل فولاد خوزستان که دو گل زدم، احساس خاصی داشتم و آن مسابقه برایم ماندگار شد.

وی درباره میزان تأثیر هماهنگی تیمی در این موفقیت افزود: قطعاً هماهنگی با هم‌تیمی‌ها نقش بسیار زیادی داشت. بیشتر روی آمادگی جسمانی و تکنیک‌های فردی کار کردم.
مهاجم استقلال در پاسخ به این سؤال که آیا رویای بازی در تیم ملی یا لژیونر شدن را دارد، تصریح کرد: صددرصد؛ این موضوع باعث افتخار من است. هدفم کسب عنوان خانم گلی در لیگ برتر است.

عظیمی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا از قبل تصور می‌کرد روزی خانم گل لیگ شود، گفت: هدفم همیشه همین بود که نه‌تنها خانم گل لیگ شوم، بلکه به موفقیت تیمم کمک کنم.

وی خطاب به دخترانی که رؤیای فوتبالیست حرفه‌ای شدن دارند، تأکید کرد: پیشنهادم این است که برای تحقق رویاهایشان تمام تلاش‌شان را انجام دهند تا به هدفی که دارند برسند.

