آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برکات و عظمت های ماه رمضان بیان کرد: ماه مبارک رمضان دارای زق های بسیای است اما یکی از برکات خاص این ماه که باید حتماً به آن توجه داشت، ادعیه متبرکه است

وی با اشاره به اینکه ادعیه خاص این ماه باید مورد توجه همه مومنان باشد، افزود: هیچ ماهی به اندازه ماه رمضان دعا ندارد و این اهمیت ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا را نشان می دهد.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت دعا خوانی در ماه مهمانی خداوند تاکید کرد: در ماه رمضان شاهد هستیم که از غروب تا سحر و از سحر تا افطار ادعیه متبرکه ای وجود دارد که روزه داران به آنها توجه ویژه داشته باشند.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی با بیان اینکه پیامبر(ص) اعتکاف های مختلفی در طول عمر مبارک شان داشتند اما اواخر عمر، دهه پایانی ماه رمضان را مدام معتکف بودند، بیان داشت: رسول الله(ص) به دنبال استفاده از لحظه لحظه این ماه مبارک بودند.

وی با بیان اینکه انسان روزه دار باید فراغتی برای خودش ایجاد کند تا بتواند به این برکات ماه رمضان دست یابد، افزود: ماه رمضان ماه فوق العاده ای است که در آن روزه داری برکات بسیای دارد همچنین معارف ماه رمضان نیز اهمیت دارد.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه در ماه رمضان تنها نماز نیست که آداب و برکات داد بلکه تلاوت قرآن هم باید در ماه رمضان با اهمیت شناخته شود، گفت: انسان باید در ماه رمضان به رزق قرآن کریم راه پیدا کند و با آن انس بگیرد.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی بیان کرد: امام سجاد(ع) می فرمایند اگر خداوند به کسی رزق قرآن را عنایت بفرماید، رزقی از آن بهتر نیست و اگر انسان فکر کند که از این رزق و روزی بهتر هم وجود دارد، اشتباه کرده است و این عظمت قرآن کریم به خصوص در ماه رمضان است که امیدواریم همه ما بتوانیم از این خان نعمات و رزق ادعیه، معارف رمضان، نماز و قرآن کریم، بهره مند شویم.