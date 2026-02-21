به گزارش خبرنگار مهر، اله نظر شه بخش صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سیوهفتمین جشنواره امتنان از کارگران و گروههای کار استان، از مجموع ۱۳۴۴ طرح ثبتشده، ۱۲۰ طرح به مرحله داوری راه یافته است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این جشنواره در اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار برگزار میشود، ادامه داد: در این دوره، ۱۶۷۶ نفر کارگر در قالب ۱۳۴۴ طرح انفرادی و ۱۰۹ گروه کار مشارکت دارند که گروههای کار شامل ۴۴۰ نفر کارگر هستند و فرآیند داوری آنها در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در حال انجام است.
وی بیان کرد: ثبتنام کارگران و گروههای کار از ۱۷ آذرماه آغاز و تا پایان دیماه از طریق سامانه emtenan.mcls.gov.ir انجام شد و پس از پایان این مرحله، بررسی و داوری طرحها در دستور کار قرار گرفت.
شه بخش تصریح کرد: در پایان مرحله داوری، در هر یک از بخشهای سهگانه، یک کارگر نمونه استانی و یک گروه کار نمونه استانی انتخاب میشود که در مجموع ۶ طرح نمونه استانی به دبیرخانه جشنواره ملی معرفی خواهند شد.
وی گفت: جشنواره امتنان یکی از مهمترین بسترهای شناسایی ظرفیتهای انسانی برتر در بخشهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی محسوب میشود و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کار، نوآوری و بهرهوری دارد.
