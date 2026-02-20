اعلام ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: براساس بخشنامه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت شروع به کار کارمندان کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی وغیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ و این ساعت در روز بعد از شبهای قدر ۱۰ صبح می‌باشد.

قابل به ذکر است:

۱. ساعت آغاز فعالیت مدارس نیز ۸ صبح می‌باشد.

۲. ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکت‌های خدمات‌رسان اعم از آتش نشانی، اتفاقات آب، برق، گاز و… مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۰۱۰۱۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران خواهد بود.

۳‌. میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق دورکاری جبران شود.

به منظور افزایش میزان پاسخگویی مدیران در ارائه خدمات به مردم و ارتقای سطح رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، برگزاری کلیه جلسات اداری در ساعات غیر اداری و یا ترجیحاً در روزهای پنجشنبه صورت پذیرد.