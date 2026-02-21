حجت الاسلام والمسلمین سعید جان‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده پویش «زندگی با آیه‌ها» در سراسر سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۳ هزار معلم در قالب این طرح آموزش دیده‌اند و برگزاری محافل درون‌کلاسی و مدرسه‌ای را عهده‌دار هستند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: این معلمان با روش‌های متنوع از جمله برنامه‌های بین زنگ‌های تفریح، صف صبحگاهی، کلاس‌های درسی و اقامه نماز ظهر در مدارس، مفاهیم آیات را برای دانش‌آموزان بیان می‌کنند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح عبور از مرحله تلاوت و قرائت صرف و رسیدن به مرحله رفتار و کنش فردی است، افزود: رویکرد اصلی این است که دانش‌آموزان آیات را زندگی کنند، نه اینکه تنها به خواندن آن بسنده شود.

۳۰۰ هزار دانش آموز با آیه ها مانوس می شوند

حجت الاسلام جان‌آبادی تصریح کرد: این برنامه در ۲۶ شهرستان استان و حتی برخی روستاها در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز، یعنی نزدیک به یک‌سوم جامعه مخاطب آموزش و پرورش، درگیر این پویش شوند.

وی ادامه داد: بر اساس طراحی انجام‌شده، هر سفیر موظف است دست‌کم ۱۰۰ نفر را تحت پوشش آموزشی قرار دهد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: از کمیته امداد نیز ۳ هزار سفیر از میان فعالان و مددجویان دغدغه‌مند معرفی شده‌اند؛ هر سفیر با حدود ۲۰ خانواده در ارتباط است که با احتساب جمعیت خانوار، تقریباً ۱۰۰ نفر را شامل می‌شود و در مجموع جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر را دربر می‌گیرد.

اجرای پویش زندگی با آیه ها در ۱۰۰۰ مکتب قرآنی اهل سنت

وی با اشاره به مشارکت گسترده مکاتب قرآنی اهل سنت گفت: نزدیک به ۱۰۰۰ مکتب‌خانه اهل سنت شناسایی شده و سفیرانی از دل این مکاتب در سامانه طرح ثبت‌نام کرده‌ان؛. همچنین ارتباط با علمای اهل سنت برقرار شده و کتاب‌های طرح در اختیار آنان قرار گرفته تا در مدارس و مساجد خود این برنامه را پیش ببرند.

حجت الاسلام جان‌آبادی اظهار داشت: برای مبلغین، فعالان امور بانوان، مؤسسات قرآنی و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی نیز جلسات آموزشی برگزار و بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار جلد کتاب در استان توزیع شده است.

وی افزود: شبکه پیگیری طرح نیز روزانه با ۱۰۰۰ سفیر تماس گرفته و روند فعالیت آنان را رصد می‌کند و برای هر سه سفیر یک پرونده فرهنگی تبلیغی تشکیل می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در سامانه زندگی با آیه‌ها خاطرنشان کرد: امتیازهای کسب‌شده امکان حضور در سطوح مختلف قرعه‌کشی از جمله خودرو، موتورسیکلت و سفرهای زیارتی را فراهم می‌کند.

وی گفت: همچنین برنامه‌های سحر و افطار صداوسیمای استان با رویکرد این پویش تولید و پخش می‌شود.

حجت الاسلام جان‌آبادی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که آیات قرآن به متن زندگی مردم وارد شود و اثر عملی خود را نشان دهد؛ از همین رو با تمرکز بر آیات منتخب درباره استقامت، نصرت، پیروزی، انس با قرآن و اتحاد جمعی، تلاش کرده‌ایم پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشیم.