مولوی ساداتی: قبوض نجومی برق باعث فشار به مردم و گلایه آنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان اظهار داشت: ماه رمضان ماهی بزرگ از جانب خداوند متعال برای امت اسلامی است که در آن نور، رحمت و برکات الهی همچون باران سیل‌آسا بر بندگان نازل می‌شود و خوش‌نصیب کسی است که قدر این نعمت الهی را بداند.

امام جمعه اهل سنت سراوان با بیان اینکه روزه تنها تحمل گرسنگی و تشنگی نیست، افزود: روزه یک برنامه تربیتی کامل برای انسان است و همه اعضا و جوارح از جمله زبان، چشم و گوش نیز باید روزه‌دار باشند تا انسان به مرحله واقعی تقوا دست یابد.

وی با اشاره به سیره بزرگان دین گفت: بزرگان از ماه‌ها قبل در انتظار رمضان بودند و پیامبر اکرم(ص) نیز با فرا رسیدن ماه رجب بشارت ورود به این ماه مبارک را می‌دادند، چرا که رمضان ماه سوزاندن گناهان، عفو و بخشش الهی است.

وی ادامه داد: مسلمان واقعی باید در این ماه نسبت به پاک‌سازی مال خود از طریق پرداخت زکات اهتمام داشته باشد، از گناه و معصیت دوری کند و ارتباط خود با قرآن کریم را افزایش دهد.

مولوی ساداتی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی مسلمانان بیان کرد: رسیدگی به فقرا و مساکین یک وظیفه دینی و اجتماعی است و نباید در ماه رمضان از نیازمندان غفلت شود. همچنین لازم است در معاملات انصاف رعایت و از هرگونه ظلم و زیان رساندن به دیگران پرهیز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه مردم از افزایش قبوض برق اشاره کرد و گفت: قبوض نجومی برق موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی مشترکان که مصرف محدودی دارند، با افزایش چند برابری هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

امام جمعه اهل سنت سراوان خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد و افزود: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه نحوه محاسبه قبوض را بررسی کرده و نسبت به رفع نگرانی مردم اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به مسائل جهان اسلام تصریح کرد: مسلمانان باید نسبت به دشمنان اسلام هوشیار باشند و در کنار دعا و توکل به خداوند، برای عزت و وحدت امت اسلامی تلاش کنند.

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: ماه رمضان، ماه نزدیکی به خدا و اجابت دعاست و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هیچ‌کس از ما ناراضی نباشد و از این فرصت الهی برای اصلاح فردی و اجتماعی بهره کامل ببریم.