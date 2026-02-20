۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

مولوی ساداتی: قبوض نجومی برق باعث فشار به مردم و گلایه آنان شده است

سراوان - امام جمعه اهل سنت سراوان به گلایه مردم از افزایش قبوض برق اشاره کرد و گفت: قبوض نجومی برق موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان اظهار داشت: ماه رمضان ماهی بزرگ از جانب خداوند متعال برای امت اسلامی است که در آن نور، رحمت و برکات الهی همچون باران سیل‌آسا بر بندگان نازل می‌شود و خوش‌نصیب کسی است که قدر این نعمت الهی را بداند.

امام جمعه اهل سنت سراوان با بیان اینکه روزه تنها تحمل گرسنگی و تشنگی نیست، افزود: روزه یک برنامه تربیتی کامل برای انسان است و همه اعضا و جوارح از جمله زبان، چشم و گوش نیز باید روزه‌دار باشند تا انسان به مرحله واقعی تقوا دست یابد.

وی با اشاره به سیره بزرگان دین گفت: بزرگان از ماه‌ها قبل در انتظار رمضان بودند و پیامبر اکرم(ص) نیز با فرا رسیدن ماه رجب بشارت ورود به این ماه مبارک را می‌دادند، چرا که رمضان ماه سوزاندن گناهان، عفو و بخشش الهی است.

وی ادامه داد: مسلمان واقعی باید در این ماه نسبت به پاک‌سازی مال خود از طریق پرداخت زکات اهتمام داشته باشد، از گناه و معصیت دوری کند و ارتباط خود با قرآن کریم را افزایش دهد.

مولوی ساداتی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی مسلمانان بیان کرد: رسیدگی به فقرا و مساکین یک وظیفه دینی و اجتماعی است و نباید در ماه رمضان از نیازمندان غفلت شود. همچنین لازم است در معاملات انصاف رعایت و از هرگونه ظلم و زیان رساندن به دیگران پرهیز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه مردم از افزایش قبوض برق اشاره کرد و گفت: قبوض نجومی برق موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی مشترکان که مصرف محدودی دارند، با افزایش چند برابری هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

امام جمعه اهل سنت سراوان خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد و افزود: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه نحوه محاسبه قبوض را بررسی کرده و نسبت به رفع نگرانی مردم اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به مسائل جهان اسلام تصریح کرد: مسلمانان باید نسبت به دشمنان اسلام هوشیار باشند و در کنار دعا و توکل به خداوند، برای عزت و وحدت امت اسلامی تلاش کنند.

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: ماه رمضان، ماه نزدیکی به خدا و اجابت دعاست و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هیچ‌کس از ما ناراضی نباشد و از این فرصت الهی برای اصلاح فردی و اجتماعی بهره کامل ببریم.

کد خبر 6754597

    نظرات

    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      8 2
      پاسخ
      آب نه برق
      • ص IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        1 0
        نه تنها برق بلکه آب و گاز و تلفن وغیره با مالیات های خانمان سوز در فیش ها
    • بهلول IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      7 4
      پاسخ
      فقط برق؟
    • محمد IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      4 3
      پاسخ
      برای ۳۷روز ۱۰میلیون تومن قبض برق خانگی صادر کردن.اگر از ماینر هم استفاده میکردم اینقدر نمیشد.
    • وحید IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      7 1
      پاسخ
      از همه جا دارن میزنن له میکنن هیچ فریادرسی هم نیست
    • ابوالفضل IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      قبض آب و برق و گاز سر به فلک کشیده شمارو بخدا به داد مردم برسید
    • مهدی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      13 1
      پاسخ
      نفری ۴۰۰ یارانه میدن در عوض چند ملیون قبض و آب و برق و گاز برای یک خانواده میاد
    • غلامرضا IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      4 1
      پاسخ
      قبوض آب برق گاز و .... بجای خود. مبلغ یک میلیون کالابرگ داده اند و در عوض قیمتها حداقل دو برابر افزایش داشته است. کالاهای اساسی بقدری گران شده اند که باید مبالغ زیادی هم از جیب خودمان خرج کنیم. دیگه توان نداریم. گرانی کمرشکن و مرگ آور شده است. جمهوری اسلامی با این تورم و بی برنامگی اقتصادی به کجا میرود؟ میخواهد چکار کند. مردم چه کار کنند از تورم و گرانی. این یارانه ها و کالابرگهایی که به حساب مردم شارژ میشود، مضر برای اقتصاد و جامعه و مردم است. با شارژ یارانه و کالابرگ، بازار متورم و ملتهب میشود
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      4 1
      پاسخ
      پول برق خیلی زیاد میاد،یک دفعه ۴۰۰هزار ،یک دفعه ۵۰۰ هزار ،ما درامدی نداریم
    • حسین IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فیش گاز25تومن بود الان 2ماهه 185 تومن190تومن اومده چرااااااااااا واقعا برق 255تومن اومده این چه وضعیه ما از متوسطین جامعه هستیم له شدیم کمرمان شکست زیر گرانی تورم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها