تمرکز وزارت نیرو بر هوشمندسازی برای کاهش تلفات غیرفنی برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جلسه کمیته عالی کاهش تلفات حوزه توزیع صنعت برق با حضور مدیران و کارشناسان این بخش برگزار و راهبردهای جدید برای کاهش تلفات غیرفنی، پیشگیری از دستکاری لوازم اندازه‌گیری و استفاده حداکثری از ظرفیت هوشمندسازی تشریح شد.

محمد اله‌داد، سرپرست شرکت توانیر، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تمرکز اصلی صنعت برق بر تولید و انتقال بوده است، گفت: امروز حوزه مصرف و توزیع به میدان اصلی تصمیم‌سازی و اثرگذاری تبدیل شده است. شرکت‌های توزیع به‌عنوان خط مقدم ارتباط با مشترکان، می‌توانند با تکیه بر تجربه، دانش و تعصب حرفه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از اوج بار مصرف و مهار ناترازی ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه صرف نصب تجهیزات نوین بدون بهره‌برداری صحیح منجر به بازگشت سرمایه نخواهد شد، افزود: هوشمندسازی زمانی اثربخش است که همزمان با نصب تجهیزات، پایش، کنترل و واکنش سریع نیز فعال باشد؛ در غیر این صورت، تجربه‌هایی مانند کابل خودنگهدار تکرار می‌شود که در نبود نظارت کافی حتی به افزایش تلفات غیرفنی انجامید.

در ادامه این نشست، محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر، با تشریح مدل سه‌گانه کاهش تلفات اظهار کرد: هر برنامه موفق باید بر سه پایه «پیشگیری»، «کاهش» و «کنترل و نظارت» استوار باشد. پیشگیری به‌معنای دشوارسازی مسیر برق غیرمجاز از طریق طراحی صحیح شبکه و فرآیندهاست؛ کاهش، شامل اقدامات ضربتی مانند تعویض کنتورهای معیوب و مقابله با دستکاری‌ها می‌شود و کنترل و نظارت نیز با داده‌کاوی، پایش هوشمند و تجمیع اطلاعات مصرف محقق خواهد شد.

ذبیحی با اشاره به وجود صدها هزار کنتور معیوب و موارد متعدد دستکاری، تأکید کرد: کنترل‌های هوشمند باید به‌صورت برخط انجام شود، به‌گونه‌ای که هر تغییر ولتاژ، جریان یا نشانه دستکاری بلافاصله شناسایی و پیگیری شود. صرف ارائه آمار نصب تجهیزات کافی نیست و ملاک اصلی، خروجی و اثرگذاری اقدامات است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز مدیریت هوشمند و دیجیتال انرژی خبر داد و گفت: این مرکز با تجمیع داده‌های مصرف، ایونت‌های کنتورهای هوشمند و تحلیل الگوهای بار، امکان شناسایی سریع تخلفات، رشد غیرعادی مصرف و مصارف پنهان را فراهم می‌کند و به‌عنوان بازوی نظارتی توانیر در حوزه توزیع عمل خواهد کرد.

در پایان این جلسه تأکید شد که موفقیت برنامه‌های کاهش تلفات، نیازمند هم‌فکری، هم‌افزایی و پایبندی به اقدامات ماندگار است؛ اقداماتی که علاوه بر بهبود شاخص‌های کوتاه‌مدت، به کاهش پایدار تلفات غیرفنی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای بهره‌وری شبکه برق کشور منجر می‌شود.