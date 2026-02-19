آغاز اجرای طرح ملی «مهتاب» برای کاهش هوشمند تلفات برق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد سرپرست شرکت توانیر در این آیین با تشریح اهداف و ابعاد طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند کاهش تلفات برق) گفت: این طرح با تمرکز ویژه بر کاهش تلفات غیرفنی، از جمله برقهای غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازهگیری، بهصورت ملی اجرا میشود.
تلفات غیرفنی؛ چالش جدی شبکه برق
الهداد با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد از انرژی تولیدی کشور در شبکه برق دچار تلفات میشود، افزود: نزدیک به نیمی از این میزان مربوط به تلفات غیرفنی است که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از مصارف غیرمجاز و تخلفات در تجهیزات اندازهگیری است.
وی با بیان اینکه صنعت برق کشور با ناترازی انرژی مواجه است، تصریح کرد: در زمستان گذشته با همراهی مشترکان و مدیریت مناسب، از اعمال خاموشی گسترده در بخش خانگی و عمومی جلوگیری شد، اما در تابستان پیشرو بهدلیل رشد بار سرمایشی و کشاورزی، شرایط پیچیدهتری پیشبینی میشود.
هدف، بهبود شرایط تابستان است
سرپرست شرکت توانیر تأکید کرد: هدف وزارت نیرو صفر کردن خاموشیها نیست، بلکه تلاش میکنیم شرایط تابستان آینده نسبت به تابستان گذشته بهبود یابد و آثار ناترازی به حداقل برسد.
وی با اشاره به محدود بودن زمان تا آغاز پیک مصرف، خواستار فعالیت مستمر دبیرخانه دائمی طرح مهتاب شد و گفت: فرصت فرآیندهای طولانی اداری وجود ندارد و لازم است اقدامات اجرایی این طرح، بهصورت بیوقفه و هفت روز هفته تا رسیدن به پیک بار دنبال شود.
هوشمندسازی؛ ابزار مؤثر با شرط نظارت
الهداد، هوشمندسازی و نصب کنتورهای هوشمند را از ارکان اصلی طرح مهتاب دانست و هشدار داد: صرف نصب تجهیزات کافی نیست و اگر پس از آن نظارت مستمر و برخورد قاطع با دستکاریها و برقهای غیرمجاز انجام نشود، سرمایهگذاریها اثربخش نخواهد بود.
وی نقش نیروهای قرائت، بازرسی، نصب و عوامل عملیاتی شبکه را در ارتباط مستقیم با ۴۲ میلیون مشترک برق کشور بسیار مهم دانست و افزود: هوشمندی نیروی انسانی و مراقبت دائمی از شبکه، مکمل فناوری است و بدون آن، کاهش تلفات محقق نخواهد شد.
ضرورت همراهی دستگاهها در مقابله با برق غیرمجاز
سرپرست توانیر با اشاره به وجود صدها مگاوات مصرف غیرمجاز در برخی استانها، خواستار همکاری استانداران، دستگاه قضایی، نهادهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی و جمعآوری این مصارف شد و گفت: در برخی استانهای جنوبی، میزان برق غیرمجاز به ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات میرسد که در شرایط ناترازی، تأثیر مستقیمی بر مدیریت بار شبکه دارد.
وی تصریح کرد: در صورت عدم همراهی برای مقابله با برقهای غیرمجاز، ناچار به اعمال برنامههای مدیریت مصرف خواهیم بود.
پیوند تلفات برق و برداشت غیرمجاز آب
الهداد همچنین به ارتباط مستقیم تلفات انرژی با برداشتهای غیرمجاز آب اشاره کرد و گفت: از حدود ۹۰۰ هزار حلقه چاه آب در کشور، بیش از ۳۵۰ هزار حلقه فاقد مجوز یا دارای پروانه منقضی و خارج از ظرفیت مجاز هستند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شرکتهای آب منطقهای و معاونت امور آب وزارت نیرو، افزود: در مورد چاههای غیرمجاز، باید همزمان با پیگیری حقوقی موضوع آب، نسبت به قطع یا محدودسازی برق نیز اقدام شود.
طرح ملی «مهتاب» بهعنوان یکی از برنامههای اولویتدار توانیر، با هدف کاهش پایدار تلفات، بهبود بهرهوری شبکه و کمک به عبور مطمئن از اوج بار تابستان در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
