به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان جهانتیغی با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی اظهار داشت: برخی شیرخشک‌های تخصصی مورد استفاده نوزادان مبتلا به آلرژی شدید به پروتئین گاوی، از زنجیره رسمی تأمین خارج و با قیمت‌های بالاتر در فضای مجازی عرضه شده‌اند که این تخلف محرز بوده و در حال پیگیری است.

وی افزود: پایش مجدد بیماران تحت درمان در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی لازم به والدین شیرخواران انجام خواهد شد. در صورت احراز خرید و فروش غیرمجاز شیرخشک، سهمیه‌های مربوطه قطع و پرونده الکترونیکی بیمار غیرفعال می‌شود.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو جهانتیغی خاطرنشان کرد: نظارت‌ها شامل شیرخشک‌های رگولار و رژیمی نیز می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه خروج از زنجیره رسمی توزیع، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی گزارش دهند تا رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.