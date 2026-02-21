اصلاح نظام مالی سلامت، شرط حفظ دسترسی عادلانه مردم به دارو و تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مژدهایفر با بیان اینکه شاخص اصلی موفقیت سیاستهای حوزه سلامت، دسترسی عادلانه مردم است، گفت: فلسفه پرداخت یارانه در این حوزه، کاهش قیمت تمامشده برای بیماران و تقویت پوشش بیمهای در انتهای زنجیره است.
وی افزود: تأخیر در بازگشت منابع و طولانی شدن زمان تسویه مطالبات، مستقیماً بر دسترسی بیماران اثر میگذارد و میتواند عرضه پایدار دارو و تجهیزات را با وقفه مواجه کند.
مژدهایفر تصریح کرد: تأمینکنندگان اعلام کردهاند در صورت تسویه مطالبات حداکثر ظرف سه ماه، توان ادامه تأمین را دارند، اما استمرار تأخیرها، آنها را ناچار به استفاده از منابع بانکی با هزینه بالا میکند.
وی با بیان اینکه سلامت معادل امنیت پایدار است، اظهار کرد: هرگونه اختلال در تأمین دارو و تجهیزات، پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت و هزینههای آن بسیار فراتر از اصلاح ساختار مالی است.
به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ایفدانا، معاون برنامهریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی تأکید کرد: پیشنهاد بازمهندسی تأمین مالی مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با قوانین موجود است و هدف آن ایجاد پایداری مالی، حمایت از تولید و صیانت از حقوق بیماران در سالهای پیشروست.
وی افزود: تمرکز اصلی این طرح، کاهش پرداخت از جیب مردم و تقویت نقش بیمهها در مدیریت منابع حوزه سلامت است.
