به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رستگار رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: نشان حلال هم‌اکنون توسط سازمان استاندارد صادر می‌شود و سازمان غذا و دارو نیز تاییدیه‌های حلال ارائه می‌کند. وی پیشنهاد کرد سایر نهادها و صنایع مرتبط با حلال نیز در توسعه این حوزه فعال باشند.

وی با تأکید بر گستردگی فعالیت‌های حوزه سلامت اظهار داشت: دامنه حلال تنها به غذا محدود نمی‌شود و دارو، ملزومات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، داروهای طبیعی و مکمل‌ها را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: تصور عمومی این است که محصول حلال فقط مواد غذایی است، در حالی که حوزه آن بسیار گسترده است و شامل صنایع دامی، کشاورزی، خدمات گردشگری و فرهنگی نیز می‌شود.

رستگار با اشاره به آینده صنعت دارو گفت: بسیاری از محصولات دارویی از سلول و ژن تولید خواهند شد و بخش قابل توجهی منشأ حیوانی دارند؛ بنابراین رعایت حلال در این حوزه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس ساختار مشترک برای حلال ایجاد کرده و برنامه سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری دارند. در داخل کشور نیز لازم است یکپارچگی و انسجام حوزه حلال ایجاد شود تا ظرفیت‌های استانداردسازی، دامی، کشاورزی، اقتصادی و سلامت‌محور به‌درستی بهره‌برداری شوند.