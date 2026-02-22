تأکید مدیرکل آزمایشگاه‌ مرجع غذا و دارو بر نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو دوگاهه اظهار داشت: آزمایشگاه مرجع تنها مجموعه‌ای است که هم بر عملکرد آزمایشگاه‌ها نظارت می‌کند و هم خود مجری آزمون‌هاست؛ از همین رو، این اداره‌کل از نزدیک با محدودیت‌ها و دغدغه‌های فنی و اجرایی آزمایشگاه‌های استانی آشناست.

وی با تأکید بر اهمیت اعتبار نتایج آزمون‌ها افزود: خروجی آزمایشگاه‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در پذیرش یا رد کالا است و هر نتیجه باید از نظر فنی کاملاً قابل دفاع باشد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو با اشاره به حجم بالای پاسخگویی به مراجع قضایی و نهادهای نظارتی گفت: اختلاف نتایج یا مغایرت آزمون‌ها نیازمند پاسخ دقیق و مستند است و این موضوع، رعایت کامل الزامات فنی و استانداردهای آزمون را بیش از پیش ضروری می‌کند.

انصاری دوگاهه تأکید کرد: نوسازی و تقویت تجهیزات آزمایشگاهی، به‌ویژه در مبادی ورودی کشور، یکی از اولویت‌های جدی برای افزایش دقت، شفافیت و اتکاپذیری فرآیندهای نظارتی است.