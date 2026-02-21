تنظیم زمان مصرف داروها در سحر و افطار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام علا معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اهمیت مصرف صحیح داروها در ایام روزه‌داری اظهار کرد: روزه‌دارانی که به بیماری‌های خاص یا مزمن مبتلا هستند و به‌طور منظم دارو مصرف می‌کنند، باید پیش از اقدام به روزه‌داری حتماً با پزشک معالج و داروساز مشورت کنند.

وی افزود: هیچ‌گاه نباید وعده‌های دارویی به‌صورت خودسرانه حذف یا زمان مصرف دارو بدون نظر پزشک تغییر داده شود، چرا که این اقدام می‌تواند موجب اختلال در روند درمان و بروز عوارض جدی شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، با نظر پزشک امکان تنظیم زمان مصرف داروها و انتقال آن‌ها به وعده‌های سحر یا افطار وجود دارد، اما قطع ناگهانی برخی داروها به بهانه روزه‌داری می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

وی با اشاره به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله فشار خون، دیابت، بیماری‌های گوارشی، اعصاب و روان، قلبی‌عروقی، تنفسی و اختلالات کلیوی تأکید کرد: این افراد باید درباره امکان روزه‌داری، نحوه صحیح مصرف داروها و همچنین رعایت رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان، حتماً از نظر تخصصی پزشک و داروساز بهره‌مند شوند.

علا با تأکید ویژه بر بیماران دیابتی گفت: بیماران دیابتی و خانواده‌های آنان لازم است آموزش‌های کافی درباره علائم افزایش و کاهش قند خون، نحوه صحیح اندازه‌گیری قند خون، تنظیم وعده‌های غذایی، میزان فعالیت بدنی و چگونگی مصرف داروها در ماه رمضان را دریافت کنند و بدانند در صورت بروز علائم هشداردهنده چه اقداماتی باید انجام دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: اثربخشی بسیاری از داروها وابسته به مصرف منظم و به‌موقع آن‌هاست و رعایت این اصل، نقش مهمی در حفظ سلامت روزه‌داران دارد.