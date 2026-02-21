به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران محمدمهدی مجاهدیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، طی پیامی تأکید کرد که روزهداری تجربهای سالم و پرانرژی است، به شرط رعایت اصول تغذیهای و توجه به نیازهای بدن. وی یادآور شد که در طول ماه مبارک رمضان، از مصرف غذاهای سنگین، پرچرب و پرادویه خودداری شود و وعدههای غذایی سبک و مغذی مانند میوهها، سبزیجات، غلات کامل و پروتئینهای کمچرب جایگزین گردد.
به گفته وی؛ وعده سحری هرگز نباید حذف شود و افطار با خوراکیهای سبک و آبرسان مانند خرما و آب گرم آغاز شود تا هضم غذا آسانتر و کمآبی بدن پیشگیری شود. رعایت تنوع غذایی و مصرف چهار گروه اصلی نان و غلات، میوه و سبزی، گوشت و حبوبات و تخممرغ، شیر و لبنیات، نیازهای بدن به آب، ویتامین، املاح و پروتئین را تأمین میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: افراد دارای بیماریهای مزمن و مصرفکنندگان دارو باید پیش از روزهداری با پزشک یا داروساز مشورت کنند و هیچ دارویی را خودسرانه حذف یا زمانبندی آن را تغییر ندهند.
به گفته وی؛ در صورت نیاز، پزشک میتواند مصرف داروها را به زمانهای سحر و افطار منتقل کند تا روند درمان ادامه یابد و روزهداری بدون خطر باشد. بیماران دیابتی و خانوادههای آنان نیز باید در زمینه کنترل قند خون، تنظیم وعدههای غذایی، فعالیت بدنی و مصرف دارو آموزش لازم را دریافت کنند. همچنین، خانمها در خصوص مصرف داروهای ضدبارداری ترکیبی باید با پزشک مشورت کنند، زیرا تغییر خودسرانه مصرف این داروها برای کامل کردن روزه میتواند تبعات خطرناک داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد :با رعایت این اصول، روزهداری نه تنها برای روح، بلکه برای جسم نیز تجربهای سالم و پرانرژی خواهد بود.
