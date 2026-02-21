سند اجرایی اربعین ۱۴۰۵ در استان ایلام تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در نشست ستاد اربعین استان با تأکید بر آغاز برنامه‌ریزی منسجم برای اربعین ۱۴۰۵ گفت: با تدوین سند اجرایی مبتنی بر مشارکت دستگاه‌ها و نخبگان می‌توان بسیاری از گره‌های زیرساختی استان را همزمان با برگزاری باشکوه این رویداد معنوی برطرف کرد

وی با اشاره به ضرورت آغاز برنامه‌ریزی مستمر برای مراسم اربعین سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسات ستاد باید به صورت پیوسته برگزار و کمیته‌های تخصصی ظرف چهار تا پنج جلسه، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای سال ۱۴۰۵ ارائه دهند تا خروجی آن به عنوان سند اجرایی اربعین استان تدوین شود.

وی با تأکید بر اهمیت ساماندهی ترافیک و مدیریت زیرساخت‌ها، افزود: موضوعاتی نظیر تعیین و تجهیز پارکینگ‌ها، تأمین آب پایدار، ایجاد سردخانه و یخ مورد نیاز، و تقویت زیرساخت‌های خدماتی باید از هم‌اکنون به صورت دقیق بررسی و برنامه‌ریزی شود.

کرمی با بیان اینکه اربعین می‌تواند فرصتی برای حل بسیاری از مشکلات و گره‌های استان باشد،تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی اصولی و آینده‌نگرانه داشته باشیم حتی برخی از چالش‌های مزمن استان نیز در فرآیند آماده‌سازی اربعین قابل حل خواهد بود.

استاندار ایلام همچنین بر نقش‌آفرینی نخبگان استان در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: لازم است اربعین از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار گیرد و ایده‌های خلاقانه از سوی صاحب‌نظران ارائه شود تا اربعین ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته باشکوه‌تر و منسجم‌تر برگزار شود.

وی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌ها و مردم در برگزاری اربعین ۱۴۰۴ که در سطح عالی ارزیابی شد خاطرنشان کرد: همه برنامه‌های ما باید مشارکت‌محور باشد. چراکه مشارکت نماد توسعه است و هرجا دستگاه‌ها و مردم در کنار هم قرار گرفتند موفقیت حاصل شده است.

کرمی در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پای کار باشند و با هم‌افزایی و مشارکت حداکثری زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین ۱۴۰۵ را فراهم کنند.