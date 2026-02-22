سرهنگ عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی ارزشمند برای تعمیق معنویت، بازنگری در رفتار فردی و ارتقای اخلاق اجتماعی است، اظهار کرد: این ماه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تازه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در میان اقشار مختلف بسیج باشد.

وی با اشاره به اینکه فضای معنوی رمضان بستر مناسبی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه به نیازهای اجتماعی فراهم می‌کند، افزود: اقشار تخصصی بسیج با بهره‌گیری از این ظرفیت، برنامه‌های خود را با محوریت معنویت، اخلاق‌مداری و خدمت‌رسانی تنظیم کرده‌اند تا نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور بسیج اقشار و متخصصین با اشاره به حوادث و هتک حرمت برخی اماکن مذهبی در اغتشاشات دی‌ماه، صیانت از ارزش‌های دینی و حفظ حرمت فضاهای عبادی را از اولویت‌های برنامه‌ای اقشار بسیج عنوان کرد و گفت: این اقدامات در کنار فعالیت‌های معنوی ماه رمضان، بخشی از مسئولیت اجتماعی بسیج به شمار می‌رود.

حسینی با تشریح بخشی از برنامه‌های اقشار مختلف بسیج در استان تصریح کرد: بسیج دانش‌آموزی با برگزاری نشست‌های اخلاقی، جلسات آموزشی، برنامه‌های فرهنگی و مناسبت‌محور، درصدد تبیین مفاهیم معنوی و اخلاقی این ماه در میان دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: در حوزه ادارات نیز بسیج کارمندان با برگزاری نشست‌های بصیرتی، جلسات اخلاقی و برنامه‌های فرهنگی تلاش می‌کند فضای معنوی و روحیه همدلی و همکاری در محیط‌های کاری تقویت شود.

به گفته وی، بسیج حقوقدانان نیز با اعزام گروه‌های جهادی، جلب مشارکت خیرین برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، ارائه مشاوره‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های آموزشی در حوزه حقوق شهروندی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و خدمت‌رسانی ایفا می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور بسیج اقشار و متخصصین با اشاره به نزدیکی پایان سال خاطرنشان کرد: فعالیت‌های خدمت‌رسانی اقشار تخصصی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حمایتی با هدف کمک به نیازمندان و تقویت آرامش اجتماعی افزایش یافته است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم‌های ویژه ماه رمضان خبر داد و گفت: برنامه‌های مرتبط با ضیافت کریمانه، لیالی قدر و سایر آیین‌های معنوی این ماه با هماهنگی ستاد اقشار بسیج برگزار می‌شود تا با کیفیت مطلوب‌تر و مشارکت گسترده‌تر مردم همراه باشد.