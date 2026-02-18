ویژه برنامه های حرم مطهر امام رضا(ع) در ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوراکیان صبح چهارشنبه در نشست خبری تشریح ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان از مجموعهای متنوع از رویکردهای عبادی، فرهنگی و اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه ها با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی، ارتقای معنویت و خدمترسانی شایسته به زائران طراحی شده است.
مدیرعالی حرم مطهر امام رضا(ع) با تأکید بر نقش این ماه در تقویت همبستگی اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه، از مجموعهای گسترده از رویکردها و برنامههای عبادی، فرهنگی و خدماتی برای زائران و مجاوران خبر داد و گفت: ماه رمضان زمان حرکت جمعی مردم ایران برای ارتقای معنوی و اخلاقی بودهه و از مهمترین ثمرات آن افزایش پیوستگی اجتماعی و اتحاد میان آحاد جامعه است.
وی با اشاره به همزمانی نیاز امروز جامعه به همبستگی با فرارسیدن این ماه مبارک افزود: توجه به ظرفیتهای معنوی و مناسبتهای رمضان، افزون بر رشد اخلاقی و معنوی، در تقویت اتحاد اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.
خوراکیان با بیان اینکه بخشی از رویکردهای امسال متفاوت از سالهای گذشته طراحی شده است، اظهار کرد: تلاش شده با تعامل سازنده با مدیریت شهری و برخی نهادهای ملی، زمینه خدمترسانی بهتر به زائران فراهم شود. بر همین اساس، رویکرد یکسویه در اجرای برنامهها کاهش یافته و نقشآفرینی مستقیم مردم، تشکلها و ظرفیتهای مردمی در دستورکار قرار گرفته است تا مخاطبان تنها شنونده نباشند، بلکه در اجرای برنامهها مشارکت فعال داشته باشند.
مدیرعالی حرم مطهر امام رضا(ع) از طراحی بستههای متنوع ویژه حضور خانوادگی خبر داد و گفت: اولویت برنامههای امسال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال هستند تا ضمن بهرهمندی بیشتر، خود نیز در فعالیتهای فرهنگی و معنوی نقشآفرین شوند. همچنین پیشبینیهای گستردهای در حوزههای اجتماعی، انتظامی، امنیتی و خدماتی انجام شده تا استانداردهای خدمترسانی در ایام پرتردد، بهویژه شبهای قدر و عید فطر، ارتقا یابد.
وی با اشاره به بُعد خدماتی برنامهها اظهار کرد: روزانه ۹۳ هزار وعده افطاری در حرم مطهر توزیع میشود که بخشی در داخل حرم، بخشی در پیرامون آن و بخشی نیز از طریق مساجد میان مردم به ویژه حاشیه شهر توزیع خواهد شد. همچنین اقشار مختلف از جمله کادر درمان، فرهنگیان، پاکبانان، آتشنشانان، کسبه، زندانیان، ایتام و مدافعان امنیت در قالب برنامههای ویژه میهمان سفره رضوی خواهند بود.
خوراکیان عنوان این برنامه را «سفره پدری» دانست و گفت: همه مردم میهمان حضرت رضا(ع) هستند و تلاش شده هر قشر متناسب با شرایط خود از برنامههای معنوی و فرهنگی بهرهمند شود.
مدیرعالی حرم مطهر امام رضا(ع) از گسترش ارتباطات بینالمللی نیز خبر داد و افزود: با بیش از ۴۰۰ مرکز اسلامی در جهان ارتباط برقرار شده تا برنامههایی از حرم مطهر به زبانهای مختلف برای مسلمانان سایر کشورها پخش شود. همچنین تولیدات گسترده مکتوب و دیجیتال در تیراژ دو میلیون نسخه، برگزاری حدود ۸۰۰ حلقه معرفت گفتوگومحور و توسعه انتشار محتوای قرآنی در فضای مجازی، بهویژه در بستر یوتیوب، از دیگر اقدامات پیشبینیشده است.
وی تأکید کرد: مجموعه این برنامهها با هدف تعمیق معنویت، تقویت پیوندهای اجتماعی و ارائه خدمت شایسته به زائران طراحی شده و امید است ماه مبارک رمضان امسال جلوهای پررنگتر از همدلی، مشارکت مردمی و شکوفایی معنوی در جامعه اسلامی رقم بزند.
خوراکیان اعلام کرد: روزانه حدود هفت هزار و ۵۰۰ خادم به زائران خدمت ارائه میکنند که این تعداد در مناسبتهای خاص به ۱۴ هزار نفر افزایش مییابد. افزون بر آن، سه هزار نفر از نیروهای اداری نیز مسئولیت پشتیبانی و اجرای برنامهها را برعهده دارند و طرحهای ویژه مدیریت جمعیت برای ایام خاص پیشبینی شده است.
مدیرعالی حرم مطهر امام رضا(ع) با تشریح برنامههای محتوایی ماه رمضان گفت: امسال ۳۰۰ محفل ترتیلخوانی قرآن کریم برگزار میشود که بخشی از آن با پخش زنده از شبکههای داخلی و بینالمللی همراه است. همچنین برنامهای ویژه برای ختم قرآن هر سه روز یکبار از طریق تلاوت روزانه ۱۰ جزء پیشبینی شده که برگرفته از سیره امامرضا(ع) است.
به گفته وی، ترتیلخوانی ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا (س)، برنامههای قرآنی عربزبان و اردوزبان، میزبانی جلسات قرآنی خانوادگی در شبها و برگزاری ۲۴۰ محفل تفسیر قرآن و معارف نهجالبلاغه با حضور استادان برجسته حوزه و دانشگاه از دیگر برنامههای این ماه خواهد بود.
خوراکیان همچنین از اجرای طرح «بیتوته نوجوانان در حرم» خبر داد و افزود: نوجوانان میتوانند یک شب همراه با برنامههای افطار، سحر، زیارت و فعالیتهای معارفی در حرم حضور داشته باشند. پیشبینی شده حدود ۷۵ هزار نوجوان از این برنامهها بهرهمند شوند. علاوه بر این، برنامههای ویژه کودکان، امکان خادمی کوتاهمدت برای آنان و ثبتنام در بانک خادمان آینده نیز فراهم شده است.
مدیرعالی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزاری ۶۲ جلسه مناجاتخوانی با حضور مداحان شناختهشده از جمله حاج محمود کریمی آیینهای عزاداری شهادت امیرالمؤمنین(ع)، سیاهپوشی حرم به دست پدران شهدا و برنامههای متنوع شبهای قدر به چند زبان را از دیگر محورهای محتوایی رمضان ۱۴۰۴ برشمرد.
نظر شما