سرهنگ محمد مهدی نیازمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، با اشاره به برنامه‌های معنوی مدارس استان گیلان در ماه نزول قرآن اظهار کرد: با تداوم اجرای پویش «روزه‌اولی» و برگزاری محافل انس با قرآن، روحیه دینی دانش‌آموزان از طریق این برنامه‌های فرهنگی و قرآنی تقویت می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان افزود: سازمان بسیج دانش‌آموزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی این ایام نورانی ماه مهمانی خدا، برنامه‌ریزی جامعی برای دانش‌آموزان انجام داده است.

وی پویش «روزه‌اولی» را یکی از برنامه‌های شاخص و مستمر بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این پویش با هدف انس هرچه بیشتر دانش‌آموزان با ماه عبادت و معنویت برگزار می‌شود.

سرهنگ نیازمند با اشاره به اهداف اجرای این برنامه مستمر و برنامه‌های معنوی همراه آن، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای این طرح‌ها شاهد تقویت روحیه دینی و اعتقادی دانش‌آموزان باشیم و فضایی فراهم کنیم که بستر لازم برای پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی آنان نیز ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این برنامه جامع شامل برگزاری محافل انس با قرآن کریم در سطح مدارس و اقامه منظم نماز جماعت است، نقش آفرینی معلمان و مربیان تربیتی در تداوم و موفقیت این برنامه‌ها را ضروری دانست .

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان گفت: با همکاری مؤثر و هم‌افزای معلمان و مربیان تربیتی، انتظار می‌رود حضور گسترده دانش‌آموزان در این برنامه‌های معنوی، به‌صورت چشمگیری روحیه دینی و اعتقادی آنان را ارتقا دهد و تجربه‌ای ماندگار برای روزه‌اولی‌ها رقم بزند.

وی با اشاره به مجموعه برنامه‌های فرهنگی و معنوی که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است،اظهارکرد: :این برنامه‌ها با هدف ایجاد فضایی سرشار از معنویت و آموزه‌های دینی، دانش‌آموزان را با اهمیت روزه‌داری، فلسفه عبادات ماه رمضان و مفاهیم قرآنی آشنا می‌سازد.

سرهنگ نیازمند افزود: با برگزاری کارگاه‌های پرسش و پاسخ و جلسات تبیین، زمینه‌ای فراهم می شود تا دانش‌آموزان پاسخ پرسش‌ها و ابهامات خود را در حوزه‌های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی دریافت کنند.