نرخ بلیت قطار مسافری از ابتدای اسفندماه ۲۵ درصد افزایش یافت

سید جواد ساداتی، عضو انجمن حمل و نقل ریلی مسافری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار از ابتدای اسفندماه سالجاری، اظهار کرد: خدمات ارائهشده به بخش ریلی مسافری مستقیماً با ارز ما ارائه نمیشود، اما هزینههای این بخش شامل چند بخش ریالی و اصلی است، بخشی از این هزینهها مربوط به تأمین قطعات فنی است.
وی افزود: قطعات قطار به مرور زمان نیازمند تعمیر، بازسازی یا جایگزینی هستند و عمدتاً از فلزات ساخته شدهاند که قیمت آنها با نوسانات بازار رشد میکند. بخش دیگری از هزینهها مربوط به ارائه خدمات رفاهی به مسافران، شامل غذا و مایحتاج مصرفی است، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مانند مرغ، برنج و روغن، هزینه تهیه این اقلام نیز افزایش یافته است.
ساداتی بیان کرد: حقوق و دستمزد کارکنان نیز بخش قابل توجهی از هزینهها را تشکیل میدهد. به منظور حفظ نیروی انسانی، ناگزیر به پرداخت حقوق بالاتر از حداقلهای اعلامشده توسط اداره کار هستیم تا شرایط معیشتی کارکنان تأمین شود. همچنین برخی تجهیزات، مانند چرخهای قطار، مستقیماً از خارج کشور تأمین میشوند و قیمت آنها وابسته به نرخ ارز است.
عضو انجمن حمل و نقل ریلی مسافری ادامه داد: مجموع این هزینهها باعث افزایش بهای تمامشده خدمات ریلی شده و به منظور جبران آن، افزایش نرخ بلیت ضروری است. به همین دلیل، افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت از اول اسفندماه اعمال شده است. البته در ابتدای سال نیز افزایش نرخ بلیتی داشتهایم و از آن زمان تاکنون شرکتهای ریلی مسافری با ضرر و زیان مقابله کردند تا این نرخ جدید اعمال شود.
وی گفت: نرخ بلیت قطار تهران - مشهد پیش از این حدود ۹۰۰ هزار تومان بود و با اعمال افزایش ۲۵ درصدی، قیمت آن به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. نرخ سایر مسیرها نیز با توجه به سن و وضعیت قطار متفاوت است.
ساداتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی برسد که طی سال هیچ افزایش بهایی اعمال نشود و قیمت مواد اولیه ثابت باقی بماند تا بتوانیم نرخ بلیتها را بدون تغییر حفظ کنیم.
