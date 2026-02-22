نخستین بارگیری آزمایشی ۵۰۰ تن قیر به اروپا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی، مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از آغاز بارگیری آزمایشی ۵۰۰ تن قیر به مقصد اروپا خبر داد و گفت: این محموله برای نخستین‌بار از مسیر ریلی این منطقه اعزام شده است.

وی افزود: بارگیری این محموله از ایستگاه شهرک شهید سلیمی آغاز شده و در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای طرح و پس از انجام هزینه‌سنجی‌ها، در فاز نخست ۵ هزار تن و در فاز دوم نیز ۵ هزار تن دیگر قیر از این ایستگاه به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

سلیمانی از صادرات ۱۲۰۰ تن پلی‌استایرن از مبدأ ایستگاه سهلان به مقصد بلغارستان خبر داد و تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، صادرات در مجموع ۵ هزار تن پلی‌استایرن به اروپا طی سه ماه آینده هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان گسترش خطوط فرعی ریلی و فعال‌سازی ظرفیت ایستگاه‌های این منطقه را از عوامل مؤثر در تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عنوان کرد.