مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم خونگیری این ادارهکل در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار داشت: این تیم در راستای تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان و پاسخگویی به بیماران نیازمند، روز دوشنبه چهارم اسفندماه در این شهرستان مستقر میشود.
وی افزود: تیم خونگیری از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خون در محل بیمارستان شهرستان سرپلذهاب خواهد بود و از مردم نوعدوست و همیشه در صحنه این منطقه دعوت میشود با حضور پرشور خود، یاریگر بیماران باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه اظهار داشت: مردم غیور سرپلذهاب همواره در همه عرصههای انسانی و اجتماعی پیشگام بودهاند و انتظار میرود این بار نیز با حضور در محل استقرار تیم خونگیری، نقش خود را در نجات جان بیماران ایفا کنند. هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار را نجات دهد و این اقدام، مصداقی روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی است.
میرزاده تصریح کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و فرآیند پذیرش و خونگیری مطابق با دستورالعملهای بهداشتی و استانداردهای سازمان انتقال خون انجام خواهد شد تا سلامت اهداکنندگان و گیرندگان خون به طور کامل حفظ شود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مستمر مردم در امر اهدای خون بیان کرد: نیاز به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است و محدود به زمان خاصی نیست، از این رو از شهروندان درخواست میشود علاوه بر حضور در این برنامه، در طول سال نیز با مراجعه به پایگاههای انتقال خون، این اقدام خداپسندانه را تداوم بخشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تأمین ذخایر خونی پایدار، پشتوانهای مطمئن برای انجام جراحیها، درمان بیماران خاص، مصدومان حوادث و سایر نیازمندان به خون است و مشارکت مردم سرپلذهاب میتواند نقش مهمی در تقویت این ذخایر ایفا کند.
