مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم غیور و نوعدوست شهرستان سرپلذهاب همواره در عرصههای مختلف یاریگر نظام سلامت و نیازمندان بودهاند و این بار نیز با حضور تیم خونگیری انتقال خون استان در این شهرستان فرصتی فراهم شده تا برای کمک به بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی، مشارکت کنند.
وی افزود: این برنامه روز سهشنبه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر در محل بیمارستان سرپلذهاب اجرا خواهد شد و تمامی علاقهمندان به امر خداپسندانه اهدای خون میتوانند با همراه داشتن کارت ملی در این اقدام انساندوستانه شرکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه «هر لحظه از وقت مردم برای اهدای خون میتواند نجاتبخش جان بیماران باشد»، گفت: طبق آمار، هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و این موضوع اهمیت مشارکت مردم در این طرح را دوچندان میکند.
میرزاده خاطرنشان کرد: تیم سیار خونگیری انتقال خون کرمانشاه علاوه بر برنامهریزیهای ادواری در سطح شهرستانها، همواره در مواقع خاص نیز در کنار مردم حضور دارد تا ذخایر خونی استان در وضعیت مطمئن و پایدار قرار گیرد.
وی با تقدیر از همراهی همیشگی مردم سرپلذهاب در طرحهای انساندوستانه گفت: مردم شریف این شهرستان در شرایط بحرانی از جمله زلزله و دیگر حوادث نیز نشان دادهاند که همواره در صف نخست یاریرسانی به نیازمندان هستند و امیدواریم این بار نیز با حضور پرشور خود، بخشی از نگرانی بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی را برطرف کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: پایگاه انتقال خون کرمانشاه از تمامی شهروندان میخواهد در روز تعیینشده با حضور بهموقع در محل بیمارستان سرپلذهاب، در این حرکت خداپسندانه سهیم باشند و نقش مؤثری در نجات جان بیماران ایفا کنند.
