۴۳۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی تمدید و صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فخری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انجام دو هزار و ۹۷۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش خبر داد و افزود: در این‌ مدت ۶۰۵ مورد نظارت بر کنترل و نصب اصالت رتبه های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به انجام سه هزار و ۴۲ نمونه برداری از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: همچنین ۱۳ هزار بازرسی از مراکز عرضه نیز صورت گرفته است.

فخری صدور تاییدیه ایمنی آسانسور در استان را ضروری دانست و عنوان کرد: در این مدت یک هزار و ۲۴۰ تاییدیه ایمنی آسانسور انجام شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با بیان اینکه بازرسی از تجهیزات تفریحی، به صورت سه ماهه و سالیانه صورت می گیرد، ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۲۰۱ بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده است.

فخری، انجام ۱۸۴ مورد بازرسی از جایگاه های سی ان جی، صدور ۱۷ نشان حلال برای تولیدات جدید، انجام چهار هزار و ۲۳۶ آزمون سوخت گاز طبیعی و بنزین، ۱۰۷ مورد آزمون ترازوی مصنوعات طلا را از دیگر اقدامات این اداره کل دانست.

وی در ادامه از صدور ۷ هزار و ۵۶۵ مورد گواهی انطباق کالاهای وارداتی در استان خبر داد و گفت: در این زمینه رتبه ۵ کشوری را داریم و در زمینه متوسط زمانی صدور گواهی نامه واردات اول تا سوم هستیم.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی افزود: در این مدت همچنین۸۰۳ گواهی انطباق صادراتی صادر شده است.

فخری با بیان اینکه در استان طی سال جاری ۱۲۰ مورد اعلام جرم در خصوص استاندارد انجام شده است، یادآور شد: در این زمینه ۵۸ پرونده تخلف استاندارد تشکیل و بررسی شده است.