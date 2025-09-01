مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای خون یکی از سادهترین و در عین حال حیاتیترین اقداماتی است که هر فرد میتواند با صرف چند دقیقه از وقت خود، نقشی بزرگ در نجات جان بیماران ایفا کند. همانطور که همیشه گفتهایم، لحظاتی از وقت شما میتواند زندگی سه بیمار نیازمند را به آنان بازگرداند.
وی ادامه داد: در همین راستا، تیم خونگیری انتقال خون استان روز سهشنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴، در شهرستان سرپلذهاب مستقر خواهد شد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده دریافت خون از مردم عزیز و همیشه در صحنه این شهرستان است.
میرزاده با اشاره به جایگاه والای مردم سرپلذهاب در همراهی با برنامههای انساندوستانه تصریح کرد: مردم این خطه بارها ثابت کردهاند که در لحظات حساس و شرایط سخت، پیشگام کمک به همنوعان خود هستند و اهدای خون نیز از جمله کارهایی است که همواره استقبال گستردهای از سوی آنان داشته است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت در این برنامه علاوه بر اینکه به تأمین ذخایر خونی استان و کشور کمک میکند، میتواند بیماران بسیاری را که در اتاقهای عمل، بخشهای دیالیز و بیماران خاص نیازمند خون هستند، از خطر مرگ نجات دهد.
وی یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای همه اهداکنندگان ضروری است و امیدواریم همانگونه که همیشه شاهد حضور پرشور مردم سرپلذهاب بودهایم، این بار نیز شاهد حضور گرم و پرانرژی آنان در این اقدام خداپسندانه باشیم.
میرزاده در پایان با تقدیر از همکاری روابط عمومی اداره کل انتقال خون کرمانشاه در اطلاعرسانی این برنامه تأکید کرد: فرهنگ اهدای خون باید به یک عادت روزمره در جامعه تبدیل شود و در این مسیر، نقش مردم شریف استان کرمانشاه بهویژه در شهرستانهای مرزی همچون سرپلذهاب بسیار اثرگذار است.
