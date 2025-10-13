مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اعزام تیم سیار خونگیری به شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: با توجه به اهمیت تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران در بیمارستان‌های استان و نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران، تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در سرپل‌ذهاب حضور می‌یابد.



وی افزود: زمان پذیرش اهداکنندگان خون در این طرح از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر است و محل استقرار تیم سیار نیز در بیمارستان شهرستان سرپل‌ذهاب خواهد بود تا مردم بتوانند به راحتی در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کنند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه مشارکت مردم در طرح‌های اهدای خون نقش مهمی در استمرار خدمات درمانی دارد، عنوان کرد: اهدای خون اقدامی است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و این مسئله اهمیت این حرکت ارزشمند را دوچندان می‌کند.



میرزاده ضمن دعوت از مردم نوع‌دوست و غیور شهرستان سرپل‌ذهاب برای حضور گسترده در این طرح خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان خون الزامی است و همکاران ما در تیم سیار انتقال خون آماده دریافت خون سالم و مطمئن از مردم هستند.



وی با قدردانی از مشارکت همیشگی مردم استان کرمانشاه در برنامه‌های اهدای خون گفت: این همیاری و همدلی مردم باعث شده است که در بسیاری از مواقع بحرانی و نیازهای فوری بیماران، با کمبود ذخایر خونی مواجه نشویم.