مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در امر اهدای خون اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم بیماران به فرآوردههای خونی و ضرورت تأمین ذخایر مطمئن و پایدار در مراکز درمانی، تیم خونگیری سیار انتقال خون کرمانشاه روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه در شهرستان سرپلذهاب مستقر خواهد شد.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده دریافت خونهای اهدایی از مردم شریف و غیور سرپلذهاب است و حضور مردم در این برنامه میتواند نقشی مهم در نجات جان بیماران ایفا کند.
میرزاده با بیان اینکه لحظاتی از وقت شما برابر با نجات جان سه بیمار است گفت: این شعار تنها یک جمله تبلیغاتی نیست، بلکه حقیقتی است که بارها در مراکز درمانی به اثبات رسیده است؛ چراکه یک واحد خون اهدایی میتواند به چند بیمار نیازمند حیات دوباره ببخشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن تقدیر از مردم همواره حاضر در صحنه سرپلذهاب تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و اهداکنندگان میتوانند با این اقدام خداپسندانه، نقشی ماندگار در کمک به بیماران ایفا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون استان همواره تلاش میکند با اعزام تیمهای سیار به شهرستانها و مناطق مختلف، امکان مشارکت آسانتر مردم در این امر انساندوستانه را فراهم کند و امیدواریم در روز سهشنبه نیز شاهد استقبال گسترده مردم شریف سرپلذهاب باشیم.
