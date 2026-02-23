به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قرائتی کارشناس حوزه مسکن، در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با انتقاد از سیاستهای اعمالشده در بخش مسکن اظهار کرد: سیاستهای غلط در این حوزه باعث شده امروز بازار مسکن کشور با مشکلات جدی و ساختاری مواجه شود.
وی با اشاره به ورود گسترده دستگاهها، سازمانها و بانکها به حوزه ساختوساز گفت: متأسفانه امروز بسیاری از نهادها بهطور مستقیم در ساخت مسکن فعالیت میکنند و طرح مولدسازی نیز به تشویق سازمانها برای ورود به این حوزه دامن زده است.
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها در ساختوساز افزود: نخستین مسئله مهم، نبود «طراحی یکپارچه ساختمان» در کشور است، در حالی که ساختمان یک محصول تولیدی محسوب میشود و فقدان این نگاه، بخش زیادی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است.
قرائتی دومین چالش اساسی را مصرف بالای آب و انرژی در ساخت مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی، میزان انرژی مصرفی در مصالح و فرآیند ساخت بسیار بالاست؛ بهگونهای که هر متر مربع ساختمانسازی معادل مصرف ۰.۸۵ تا یک بشکه نفت خام انرژی مصرف میکند که رقم بسیار نگرانکنندهای است.
وی ادامه داد: مصرف بالای انرژی تنها به دوره ساخت محدود نمیشود و در دوره بهرهبرداری از ساختمانها نیز ادامه دارد. همچنین مصرف آب در سازههای بتنی به ازای هر متر مربع حدود ۴۰۰ لیتر، در اسکلتهای فلزی ۳۲۰ لیتر، در سیستم ICF حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر و در سیستم LSF بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر است.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مزایای صنعتیسازی ساختمان تصریح کرد: با حرکت به سمت صنعتیسازی، میتوان بیش از ۵۰ درصد مصرف انرژی در دوره ساخت را کاهش داد و مدت زمان ساخت را به کمتر از یک سال رساند که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینههای ساخت دارد.
قرائتی عمر مفید ساختمان را عامل مهمی در قیمت تمامشده و سرمایهگذاری ملی دانست و گفت: عمر مفید ساختمانها باید حداقل ۱۰۰ سال باشد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای جهان مانند انگلستان، چین و ایتالیا رعایت میشود.
وی در پایان، سبکسازی را یکی از ارکان اصلی صنعتیسازی ساختمان برشمرد و افزود: ساختمانسازی در دنیا به سمت وزن ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مربع حرکت کرده که این رویکرد، کاهش مصرف انرژی، صرفهجویی در مصالح، افزایش سرعت ساخت و ارتقای ایمنی ساختمانها را به همراه دارد.
