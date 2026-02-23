به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اینانلو پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های جامعه، گفت: رسانه‌ها آیینه تمام‌نمای وضعیت موجود هستند و می‌توانند علاوه بر بیان نقاط قوت، ضعف‌ها و فرصت‌های بهبود را نیز به‌درستی منتقل کنند.

وی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در پوشش پروژه‌های صنعت برق استان افزود: در سال جاری، پروژه‌های متعددی در حوزه احداث، توسعه، رفع افت ولتاژ، بهینه‌سازی شبکه و اصلاح روشنایی معابر در سطح شهرها و روستاهای استان اجرا شده که رویکرد اصلی آن‌ها، توسعه متوازن در همه مناطق استان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: مجموع پروژه‌های بهره‌برداری‌شده شرکت توزیع نیروی برق استان، به‌همراه پروژه‌های نیروگاهی، ارزشی بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان داشته است که بخشی از آن به بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد.

اینانلو با بیان برنامه‌های پیش‌روی این شرکت اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها، اجرای طرح‌های جهادی برای بهسازی و ساماندهی شبکه‌های توزیع برق با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی‌هاست که در قالب طرح‌هایی همچون «سامان» و «بهارستان» در حال اجراست.

وی ادامه داد: در قالب طرح بهارستان، بهینه‌سازی شبکه برق بیش از ۱۰۰ روستای استان انجام شده تا روستاییان نیز از خدمات پایدار و استاندارد صنعت برق بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی «مهتاب» گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و کمک به رفع ناترازی برق در کشور اجرا می‌شود و استان قزوین نیز به‌صورت جدی در این مسیر گام برداشته است.

وی همچنین به تأمین برق طرح‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تاکنون برق بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکن ملی در استان تأمین شده و هیچ واحدی به‌دلیل تأخیر در انشعاب برق، معطل نمانده است.

اینانلو با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی یک ضرورت است، گفت: طرح ملی «صبا» با محوریت آموزش دانش‌آموزان و خانواده‌ها در استان آغاز شده و هدف آن نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی شبکه‌های توزیع برق افزود: تاکنون حدود ۸ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده و اولویت این طرح با مشترکان اداری، صنعتی، چاه‌های کشاورزی و مشترکان پرمصرف خانگی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تأکید کرد: در مدل جدید مدیریت مصرف، به‌جای قطع برق گسترده، مصرف مشترکان پرمصرف به‌صورت هوشمند محدود می‌شود تا پایداری شبکه حفظ و رضایت عمومی افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: استان قزوین به‌دلیل شرایط اقلیمی، زاویه تابش مناسب، ارتفاع از سطح دریا و ظرفیت بادی مطلوب، یکی از استان‌های مستعد کشور برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی و بادی است.

اینانلو خاطرنشان کرد: در حال حاضر با بهره‌برداری از بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه بادی، استان قزوین رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان نیز طی یک سال، از کمتر از ۷ مگاوات به بیش از ۷۰ مگاوات افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تا پایان سال به ۱۰۰ مگاوات و در افق پیک مصرف به ۱۵۰ مگاوات برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در پایان، خواستار همراهی رسانه‌ها و گروه‌های مرجع در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی شد و تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف، نقش مهمی در عبور از ناترازی برق و پایداری شبکه ایفا می‌کند.