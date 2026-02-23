محمدعلی فروتنی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح « زندگی با آیهها» در کردستان اظهار کرد: عزت و سربلندی هر ملت در گرو تمسک به اسلام و قرآن است و طرح «آیههای زندگی» گامی مؤثر در مسیر تحقق این عزت الهی به شمار میرود.
وی با اشاره به اجرای طرح مسابقه قرآنی «آیههای زندگی» اظهار کرد: هر ملت و کشوری سربلندی و عزت خود را در سایه عمل به اسلام و قرآن به دست میآورد و این طرح نیز حرکتی در مسیر دستیابی به همین عزت و سربلندی است که خوشبختانه با استقبال مردم همراه شد.
وی افزود: آیات الهی با انسان سخن میگویند و فرمان خداوند را به او ابلاغ میکنند و یک مسلمان میتواند این آیات را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد و از برکات آن بهرهمند شود.
تاکید این ۱۳۹ سوره نساء بر حفظ عزت و آبرو توسط پروردگار
روحانی اهل سنت استان کردستان با اشاره به آیه ۱۳۹ سوره نساء تصریح کرد: خداوند متعال عزت را ویژه خود و مؤمنان دانسته و شکستناپذیری حقیقی در گرو اطاعت از دستورات الهی است و هر آنچه در جهان غیر از فرمان الهی باشد ممکن است دچار شکست شود، اما دستورات خداوند شکستناپذیر است و مسلمانان نیز در صورت تمسک به این فرامین، از عزت و اقتدار برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به آیات سوره نساء، عزت حقیقی را در گرو اطاعت از دستورات الهی دانست و گفت: خداوند متعال در این سوره، عزت و شکستناپذیری را از آنِ خود و مؤمنان معرفی میکند و مسلمانان را از طلب عزت نزد غیر خدا برحذر میدارد.
ماموستا فروتنی ادامه داد: اسلام جبهه حق در برابر جبهه کفر و نفاق است و مؤمنان با تکیه بر آموزههای قرآنی همواره سربلند و عزتمند خواهند بود و همانگونه که در صدر اسلام نیز دعوت ملتها به اسلام، زمینه عزت و شرافت آنان را فراهم میکرد.
وی با بیان اینکه امروز نیز هر جامعهای که به آموزههای قرآن تمسک جوید از عزت الهی بهرهمند میشود، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر قرآن و اسلام، ذلت را نپذیرفته و مسیر عزتمندی را برگزیده است.
این روحانی اهل سنت استان کردستان با قدردانی از دستاندرکاران اجرای طرح «آیههای زندگی» گفت: این طرح برای جوانان بسیار ارزنده و اثرگذار است و آیات انتخابشده، محکم، روشن و راهگشاست و شایسته است اجرای این برنامه ارزشمند صرفاً محدود به ماه مبارک رمضان نباشد و در طول سال نیز استمرار یابد تا ثمرات بیشتری برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد.
