حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان در روز پنجم، اظهار کرد: آیه ۱۳۹ سوره نساء یکی از آیات بنیادین قرآن کریم در تبیین مفهوم عزت است که به‌روشنی مسیر عزت واقعی را از عزت‌های ظاهری و ناپایدار جدا می‌کند.

وی افزود: خداوند در این آیه می‌فرماید: «أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»؛ یعنی اگر کسی به‌دنبال عزت، آبرو و کرامت است، باید بداند که تمام عزت به‌طور کامل نزد خداوند متعال است و جست‌وجوی آن نزد غیر خدا، نتیجه‌ای جز ذلت ندارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه تصریح کرد: آموزه مهم این آیه آن است که تکیه بر دشمنان خدا، قدرت‌های استکباری و ابزارهای غیرالهی، نه‌تنها عزت‌آفرین نیست، بلکه به‌تدریج کرامت فردی و اجتماعی را از بین می‌برد وعزت پایدار تنها از مسیر ایمان، اطاعت از فرمان الهی و توکل بر خدا حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های جامعه عزیز، ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهاست، گفت: سر خم نکردن در برابر دشمنان و حفظ استقلال فکری و اعتقادی، از مهم‌ترین جلوه‌های عملی عزت در نگاه قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام علی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر دین، اسلام و اعتماد به وعده‌های الهی توانسته روح عزت، اقتدار و مقاومت را در میان مردم خود زنده نگه دارد و این تجربه روشن، مصداق عینی تحقق پیام آیه ۱۳۹ سوره نساء در عرصه اجتماعی و تمدنی است.