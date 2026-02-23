۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

محمدی: عزت واقعی تنها در بندگی خدا معنا پیدا می‌کند

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء گفت: عزت پایدار تنها از مسیر ایمان، اطاعت از فرمان الهی و توکل بر خدا حاصل می‌شود.

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان در روز پنجم، اظهار کرد: آیه ۱۳۹ سوره نساء یکی از آیات بنیادین قرآن کریم در تبیین مفهوم عزت است که به‌روشنی مسیر عزت واقعی را از عزت‌های ظاهری و ناپایدار جدا می‌کند.

وی افزود: خداوند در این آیه می‌فرماید: «أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»؛ یعنی اگر کسی به‌دنبال عزت، آبرو و کرامت است، باید بداند که تمام عزت به‌طور کامل نزد خداوند متعال است و جست‌وجوی آن نزد غیر خدا، نتیجه‌ای جز ذلت ندارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه تصریح کرد: آموزه مهم این آیه آن است که تکیه بر دشمنان خدا، قدرت‌های استکباری و ابزارهای غیرالهی، نه‌تنها عزت‌آفرین نیست، بلکه به‌تدریج کرامت فردی و اجتماعی را از بین می‌برد وعزت پایدار تنها از مسیر ایمان، اطاعت از فرمان الهی و توکل بر خدا حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های جامعه عزیز، ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهاست، گفت: سر خم نکردن در برابر دشمنان و حفظ استقلال فکری و اعتقادی، از مهم‌ترین جلوه‌های عملی عزت در نگاه قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام علی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر دین، اسلام و اعتماد به وعده‌های الهی توانسته روح عزت، اقتدار و مقاومت را در میان مردم خود زنده نگه دارد و این تجربه روشن، مصداق عینی تحقق پیام آیه ۱۳۹ سوره نساء در عرصه اجتماعی و تمدنی است.

کد خبر 6757057

