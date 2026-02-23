تبیین سرچشمه سربلندی در زندان مریوان؛ عزت حقیقی در اتصال به خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، شامگاه دوشنبه پنجمین آیه منتخب پویش «زندگی با آیه‌ها» با عنوان «سرچشمه سربلندی» در جمع مددجویان زندان مریوان و با سخنرانی ماموستا میرزایی تشریح شد.

در این برنامه که با محوریت آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء برگزار شد، بر این اصل اساسی تأکید شد که عزت و سربلندی حقیقی تنها از آنِ خداوند متعال است و انسان مؤمن نباید عزت خود را در تکیه بر قدرت‌های ظاهری و زورمداران جست‌وجو کند.

ماموستا میرزایی از روحانیون شهرستان مریوان در این مراسم با اشاره به فراز «أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا» اظهار کرد: عزت واقعی در ایمان، خودباوری دینی و توکل بر خداوند نهفته است و هر جامعه‌ای که به این سرچشمه متصل شود، به استقلال و سربلندی دست خواهد یافت.

وی ادامه داد: تکیه بر غیر خداوند، انسان را دچار وابستگی، ضعف و سرخوردگی می‌کند، در حالی که اتصال به منبع لایزال الهی، روح امید، استقامت و عزتمندی را در فرد و جامعه زنده نگه می‌دارد.

تقویت امید و بازسازی معنوی مددجویان

این بخش از پویش «زندگی با آیه‌ها» که برگرفته از کتاب «آغوش آیه‌ها» است، با هدف ایجاد پیوندی عمیق میان مفاهیم قرآنی و زندگی روزمره طراحی شده و تلاش دارد با بیانی تأمل‌برانگیز، مخاطبان را به تدبر بیشتر در کلام وحی دعوت کند.

برگزاری این نشست در زندان مریوان نیز با هدف تقویت روحیه امید، بازسازی معنوی و بازاندیشی در مفهوم عزت و کرامت انسانی در میان مددجویان انجام شد.

پویش «زندگی با آیه‌ها» در ایام ماه مبارک رمضان هر روز با معرفی یک آیه منتخب، مخاطبان را به تأمل بیشتر در مفاهیم قرآنی فرا می‌خواند