به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های علمی «مناسبات فقه و تاریخ» ذیل دویست و هشتاد و سومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «نقش دست‌آوردهای تاریخ‌پژوهی در استباط فقهی» برگزار می‌شود.

این نشست به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری انجمن مطالعات تاریخی آیه دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید مهدی محمدی عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیۀ، مدیر مدرسه عالی فقه و معارف به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام محسن الویری استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق نشانی bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این نشست حضور یابند.