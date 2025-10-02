به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیست و هشتمین نشست علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با عنوان «چیستی، ابعاد و قلمرو فقه فرهنگ» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام محمد طباطبائی عضو گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام سید محمدرضی آصف آگاه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد به دبیری حجت الاسلام مهدی داودآبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت سخنرانی خواهند کرد.

این نشست پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به نشانی دورشهر قم، کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار می‌شود. امکان حضور مجازی از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join نیز فراهم است.