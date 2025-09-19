  1. دین و اندیشه
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

نگاهی بر تربیت جنسی کودکان در منظر فقه اسلامی

نشست علمی تربیت جنسی کودکان از منظر فقه روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی علمی پژوهشی تربیت جنسی کودکان از منظر فقه به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام علی نقی فقیهی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه قم، حجت الاسلام سید نقی موسوی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان قم، حجت الاسلام حسن بوسلیکی استادیار تربیت اخلاقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در دورشهر قم، کوچه سوم پلاک ۵۳ برگزار می‌شود. همچنین جلسه به صورت آنلاین به نشانی https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join برای علاقه مندان قابل مشاهده است.

