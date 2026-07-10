به گزارش خبرنگار مهر، دویستونودوهشتمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر از سلسله نشستهای علمی «مناسبات فقه و تاریخ» با عنوان «نقش دستآوردهای تاریخپژوهی در استنباط فقهی» به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری انجمن مطالعات تاریخی آیه دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) برگزار میشود.
حجتالاسلام سید مهدی محمدی عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیة، مدیر مدرسه عالی فقه و معارف به عنوان ارائه دهنده، حجتالاسلام محسن الویری استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) و عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد و حجتالاسلام سید محمد سلطانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان دبیر این نشست سخنرانی خواهند کرد.
این نشست روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ الی ۱۹ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد.
امکان حضور مجازی از طریق bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و https://riicj.com/news/10383/ امکان پذیر است.
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