تحلیلی بر مناسبات فقه و تاریخ دوره نبوی

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و نهمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «مناسبات فقه با تاریخ تحلیلی (با تأکید بر دوره نبوی)» دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در قم برگزار می‌شود.

این نشست در قالب پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مناسبات فقه و تاریخ»، به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری انجمن مطالعات تاریخی آیه دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار خواهد شد.

در این برنامه، دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی، پژوهشگر حوزه مطالعات تاریخی اهل‌بیت (ع)، به ارائه بحث می‌پردازد و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری، استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نقد و بررسی موضوع را بر عهده خواهد داشت.

همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دبیر علمی این نشست خواهد بود.

این نشست روز دوشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت مجازی نیز از طریق نشانی زیر در این برنامه شرکت کنند: http://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join