۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

محدودیت میراث حدیثی بر رویکرد فقه الاجتماع چه تاثیری دارد؟

نشست علمی «تأثیر محدودیت میراث حدیثی بر رویکرد نظام مند به فقه الاجتماع» در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نودوپنجمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشست علمی «تأثیر محدودیت میراث حدیثی بر رویکرد نظام مند به فقه الاجتماع» را برگزار می‌کند.


حجت‌الاسلام محمد صادق روحانی عضو انجمن اخلاق حوزه به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام استاد سید کاظم طباطبایی رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان ناقد، و حجت الاسلام حسن بوسلیکی عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع،اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ ساعت: ۱۷ الی ۱۹ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می شود. همچنین علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند از طریق لینک های bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و https://riicj.com/news/10034/ به صورت زنده در جریان مباحث مطرح شده قرار گیرند.

سیده فاطمه سادات کیایی

