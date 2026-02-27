به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای انتخاباتی ریاست مجمع باشگاه بارسلونا اسپانیا همچنان تحت تاثیر اسم لیونل مسی ستاره سابق این تیم و کاپیتان تیم ملی آرژانتین در حال جمع اوری آرا هستند.

این در حالی است که بازیکن فعلی اینترمیامی آمریکا به طور رسمی اعلام کرده است به هیچ وجه با هیچ کدام از نامزدها نشست نداشته است و هیچ کدام را حمایت نخواهد کرد.

او همچنین به مدیران بارسلونا و نامزدهای کسب ریاست این باشگاه صراحتا اعلام کرده است هیچ تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال با پیراهن بارسا ندارد و چنین کاری را با حضور هر کدام از اشخاص در راس مجموعه مدیران باشگاه نخواهد کرد.